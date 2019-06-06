"Старая баба": Седокова без фотошопа разочаровала поклонников

Певица показала, как на самом деле выглядит ее лицо

Анна Седокова поделилась с подписчиками видео, в котором снялась с чистым лицом – без макияжа и фотошопа. Пользователи обратили внимание, что косметика сильно украшает Седокову, а без нее она выглядит сильно покрасневшей.

"Старая баба, лицо птозное, мимика недвижима, целлюлит, не выберут тебя! Проиграешь 18-летним!", "Всегда такая красная", "А выпендривается-то... на фига", "Чучело",

– раскритиковали пользователи.

Кое-кто из них отметил, что лицо певицы изменено из-за вмешательства хирургов. Ранее пользователи уже отмечали, что она перестаралась с инъекциями в губы, а вещество начало перемещаться выше – к носу.

Однако большинство поклонников Анны убеждены, что артистка выглядит идеально даже без косметики, и похвалили ее:

"Без косметики красотка", "Божественная", "Красивая и такая естественная", "Сногсшибательная девушка", "Ты прекрасна", "Красивая очень", "Какая вы замечательная",

Ранее в Сети обсуждали вызывающее поведение Седоковой на сцене: она публично приставала к молодому артисту.

