Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Старая баба": Седокова без фотошопа разочаровала поклонников

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала, как на самом деле выглядит ее лицо

Анна Седокова поделилась с подписчиками видео, в котором снялась с чистым лицом – без макияжа и фотошопа. Пользователи обратили внимание, что косметика сильно украшает Седокову, а без нее она выглядит сильно покрасневшей.

"Старая баба, лицо птозное, мимика недвижима, целлюлит, не выберут тебя! Проиграешь 18-летним!", "Всегда такая красная", "А выпендривается-то... на фига", "Чучело",

– раскритиковали пользователи.

Кое-кто из них отметил, что лицо певицы изменено из-за вмешательства хирургов. Ранее пользователи уже отмечали, что она перестаралась с инъекциями в губы, а вещество начало перемещаться выше – к носу.

Фото: instagram.com/annasedokova

Однако большинство поклонников Анны убеждены, что артистка выглядит идеально даже без косметики, и похвалили ее:

"Без косметики красотка", "Божественная", "Красивая и такая естественная", "Сногсшибательная девушка", "Ты прекрасна", "Красивая очень", "Какая вы замечательная",

Ранее в Сети обсуждали вызывающее поведение Седоковой на сцене: она публично приставала к молодому артисту. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей