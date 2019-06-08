Седокова показала секретное фото

Певица предстала без одежды

Анна Седокова продолжает выкладывать интимные кадры. На этот раз певица перешла грань и появилась полностью голой.

На снимке Анна позирует без одежды, прикрыв все интимные места руками и гитарой.

"Секретное фото, которое так ждало подходящего момента",

- подписала пост Седокова.

Подписчики пришли в восторг от увиденного: "Аняяяя😻 ты 🔥", "Это очень круто!", "Анна как всегда нереально красивая обожаю и люблю 🤗", "Шедеврально!👏", "Огонь 🔥", "Прекрасна 🔥", "Просто шедевральная фотография 😍", "🔥Вау🔥".

Однако не всем фанатам понравилась такая откровенность: "Поражаюсь насколько у человека нет мозгов...зато есть сиськи и жопа!!!", "За голые сиськи и зад премию не дают", "Жуть...", "Как вам не стыдно вас же смотрят ваши дети", "Аня вы здесь немного перекачались!У вас есть более женственные фотки!", "Больше удивлять нечем".