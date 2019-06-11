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"Не берут": сексуальная Седокова пожаловалась на отказ

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица рассказала, почему ее песни не играют по радио

Анна Седокова поделилась с подписчиками своей проблемой: когда она ездит за рулем, то слышит одни и те мелодии, а вот ее композиции на радиостанциях просто не появляются. Знаменитость знает, в чем причина такого отказа.

"Моих песен, 90 процентов из них, нет на радио, потому что они не формат. А я так хочу на радио. Думаю, вот напишу песню, которая будет форматной, но нет – не берут. <…> Я надеюсь, что это временно",

– поделилась переживаниями Седокова.

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица считает, что она не должна выпускать только форматные хиты, так как это слишком просто и предсказуемо. Не везет певице и наградами: она снова осталась без статуэтки телеканала "Муз-тв", где могла получить приз за лучший клип.

Пока радиостанции отказывают Анне Седоковой, а клипы не оценивают по достоинству, знаменитость увлеклась производством собственное линии одежды. Все наряды певица предпочитает демонстрировать на себе, хвастаясь пышным бюстом.

Фото: instagram.com/annasedokova

Дарья ПЕТРОВА
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