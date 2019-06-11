"Не берут": сексуальная Седокова пожаловалась на отказ

Нибиру
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Анна Седокова поделилась с подписчиками своей проблемой: когда она ездит за рулем, то слышит одни и те мелодии, а вот ее композиции на радиостанциях просто не появляются. Знаменитость знает, в чем причина такого отказа.
"Моих песен, 90 процентов из них, нет на радио, потому что они не формат. А я так хочу на радио. Думаю, вот напишу песню, которая будет форматной, но нет – не берут. <…> Я надеюсь, что это временно",
– поделилась переживаниями Седокова.
Певица считает, что она не должна выпускать только форматные хиты, так как это слишком просто и предсказуемо. Не везет певице и наградами: она снова осталась без статуэтки телеканала "Муз-тв", где могла получить приз за лучший клип.
Пока радиостанции отказывают Анне Седоковой, а клипы не оценивают по достоинству, знаменитость увлеклась производством собственное линии одежды. Все наряды певица предпочитает демонстрировать на себе, хвастаясь пышным бюстом.
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