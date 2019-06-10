Киркоров отыскал одинокую Пугачеву за границей

Певец не оставляет без внимания бывшую супругу

Даже находясь на гастролях за границей, Филипп Киркоров не забывает об Алле Пугачевой. На этот раз о ней ему напомнил журнал, на обложке которого изображена молодая Примадонна в одиночестве. Филипп абсолютно случайно увидел ее фото в газетном киоске и не смог пройти мимо - сообщает Teleprogramma.pro.

"Вот она красотка. Чудеса да и только",

– прокомментировал Киркоров, снимая обложку журнала.

Своей находкой артист поделился в Instagram, где видео не оставил без внимания Максим Галкин. Юморист разместил ролик у себя на странице, сопроводив язвительным комментарием:

"Филипп везде находит Аллу".

Филипп Киркоров начал свои летние выступления на родине – в Болгарии. Именно здесь родился будущий артист, а в 5 лет с родителями переехал в Москву. О своих корнях звезда не забывает и признается, что все цветы, которые ему дарят на концертах, он относит на могилу к своей матери. Знаменитость переживает, что его мама не застала времени, когда сын стал всенародным любимцем. Теперь самого артиста и его близких вниманием не обделяют, вспоминают даже о бывшей жене.

Развод звездной пары в 2005 г. не сделал их врагами, наоборот, Киркоров и Пугачева часто встречаются на публичным мероприятиях, общаются в социальных сетях и бывают на семейных праздниках друг друга. И хотя снова выйти замуж Примадонна решилась только в 2011 г., ее отношения с Галкиным начались еще в браке с Киркоровым. А в 2013 г. суррогатная мать родила супругам двух малышей, которые вызывают всеобщий восторг.

О личной жизни Филиппа Киркорова с тех пор известно мало, он также воспитывает двоих детей, а вот о любовных связях не распространяется, продолжая в интервью рассказывать об Алле Пугачевой.