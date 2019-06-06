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"Променял меня": Киркоров публично пристыдил Баскова

Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артист решил выяснить отношения на глазах у подписчиков

Филипп Киркоров стал обладателем сразу двух наград на премии "FASHION PEOPLE AWARDS": певец стал сам модным исполнителем года, а песня "Ибица" была признана лучшей. Однако получать награду бывшему мужу Примадонны пришлось в одиночестве: Николай Басков, с которым он и записывал композицию, на мероприятие просто не явился.

Похоже, Киркоров всерьез обиделся на коллегу и посвятил ему пост в Instagram.

"Коля, не стыдно было вчера продинамить столь престижное мероприятие и меня? <…> Отдуваться пришлось за двоих. Вот интересно, на что ты променял меня и наш с тобой заслуженный трофей и шквал искренних аплодисментов, когда объявили со сцены наши имена как победителей в этой номинации?",

– сопроводил Филипп снимки с наградой.

Возможно, в это время Николая Басков проводил время на вечеринке. На мероприятии его засняли, когда он кружил на руках неизвестную красотку.

Сам Киркоров, похоже, заскучал без друга и снова начал общаться с Иосифом Пригожиным. Ксения Собчак сняла мужчин во время общения. Мужчины улыбались, а на вопрос Филиппа, есть ли у продюсера какие-то претензии к нему, тот ответил коротко: "Нет, никаких". После знаменитости пожали руки и даже обмолвились о дуэте.

"Ты запечатлела исторический конец",

– сказал Киркоров Ксении Собчак.

Скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, у певца и продюсера давно сохранялись не лучшие отношения. Все из-за громких высказываний в адрес друг друга. Пригожин критиковал Киркорова за эпатажные клипы, а певец громко высказывался о том, что продюсер просто завидует, что сам не в состоянии снять такое видео.

Мило общались на мероприятии Максим Галкин и Ксения Собчак. Еще недавно телеведущая вступила в спор с юмористом, защищая Малахова, но сейчас звезды смогли найти общий язык, ведь вместе им предстоит снова вести музыкальную премию "Муз-ТВ".

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
+
Дарья ПЕТРОВА
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