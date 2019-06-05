"Что это такое?": Баскова обсмеяли за странные штаны

Ослепительный наряд звезды произвел впечатление не на всех

Николай Басков поделился с подписчиками своим снимком в белоснежном костюме. Такой наряд он выбрал для тематического праздника, где все гости должны были появиться только в белом.

Не все пользователи оценили внешний вид артиста, кто-то посчитал, что Басков выглядит слишком женственно.

"Штаны как у бабы", "Почему на сцене вы не такой же? На всех фото настоящий, красивый мужчина с мудрым взглядом. А на сцене…даже отталкивает иногда. Я все понимаю, образ и все такое…Но если бы быть таким же как в жизни, то поклонников было бы гораздо больше", "Что это такое?", "Как таким можно быть?",

– высказались комментаторы.

Преданные поклонники знаменитости, наоборот, без ума от его ослепительного наряда и считают, что в таком костюме он может даже жениться.

"Нельзя быть красивым таким", "Какой сногсшибательный красавчик", "Не хватает только невесты", "Настоящий жених", "Лучше, чем Филипп", "Белый лебедь", "Словно ангел", "Пора жениться", "Красив до умопомрачения",

– восхитились пользователи.

Похоже, что Николай Басков решил воспользоваться советами из Интернета и подыскал себе подходящую девушку на роль невесты. Имя красотки, которую он так весело кружит на руках, пока остается загадкой.