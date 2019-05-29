"Я хочу": на Баскова запрыгнули красотки

Артист все так же популярен у девушек

Появление Николая Баскова на конкурсе "Мисс Русское Радио 2019" произвело настоящий фурор. Длинноногие красавицы окружили певца со всех сторон, чтобы сфотографироваться и прикоснуться к звезде.

Некоторые даже решились поцеловать "натурального блондина". А наиболее смелые еще и ему на руки запрыгнули.

"Вчера сам Николай Басков побывал в гостях у финалисток <…> и внёс свой собственный вклад в проект! Вместе с красавицами певец открывал их сильные стороны, чтобы в дальнейшем они смогли покорить сердца миллионов слушателей",

– прокомментировали организаторы мероприятия.

Где оказались владелец "золотого голоса" и девушки после официальной части мероприятия, не понятно, но одна из участниц поделилась видеозаписью, где Басков танцует в окружении молодых красоток и просит их не останавливаться.

"Танцуйте-танцуйте, я хочу…",

– кричит Басков.

Претендентки на титул также рассказали в социальных сетях, что Николай является поклонником натуральной красоты.

На днях друг Николая Баскова Филипп Киркоров показался на публике с оружием в руках.