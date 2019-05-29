"Я хочу": на Баскова запрыгнули красотки

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Появление Николая Баскова на конкурсе "Мисс Русское Радио 2019" произвело настоящий фурор. Длинноногие красавицы окружили певца со всех сторон, чтобы сфотографироваться и прикоснуться к звезде.
Некоторые даже решились поцеловать "натурального блондина". А наиболее смелые еще и ему на руки запрыгнули.
"Вчера сам Николай Басков побывал в гостях у финалисток <…> и внёс свой собственный вклад в проект! Вместе с красавицами певец открывал их сильные стороны, чтобы в дальнейшем они смогли покорить сердца миллионов слушателей",
– прокомментировали организаторы мероприятия.
Где оказались владелец "золотого голоса" и девушки после официальной части мероприятия, не понятно, но одна из участниц поделилась видеозаписью, где Басков танцует в окружении молодых красоток и просит их не останавливаться.
"Танцуйте-танцуйте, я хочу…",
– кричит Басков.
Претендентки на титул также рассказали в социальных сетях, что Николай является поклонником натуральной красоты.
На днях друг Николая Баскова Филипп Киркоров показался на публике с оружием в руках.
Американцы сделали угрожающее заявление
Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение