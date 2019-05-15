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"Тайно отдыхает с Волочковой": Басков уехал из России

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Певец восстанавливает силы после скандала с Киркоровым

Обладатель "золотого голоса" решил сделать перерыв.

После провалившегося, по мнению части зрителей, клипа на песню "Караоке" Басков устроил себе каникулы. Напомним, на днях вышло снятое с невиданным размахом видео – ролик длится целых 20 минут. Участие в клипе принял целый ряд звезд, среди которых – Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и поп-король Филипп Киркоров. Опубликованный в Сети тизер пользователи разнесли в пух и прах, обозвав творение "трансвестит-шоу". Возможно, Басков захотел передохнуть после обрушившейся на него волны критики и уехал на экзотический курорт.

В Instagram артист опубликовал фото и видео – он наслаждается природой где-то на побережье.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

"Непередаваемое состояние от окружающей тебя красоты и магии природы", – написал Николай.

Коллеги и подписчики нашли, что отдых явно идет ему на пользу. Пользователи принялись гадать, где же находится певец. Кто-то даже предположил, что он составил компанию эпатажной балерине Анастасии Волочковой, которая тренирует шпагаты на Мальдивах (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вот ты прям другой на отдыхе, от тебя умиротворением веет, что и требуется доказать : отдых необходим", – отметила Валерия.

"Коля тайно с Волочковой отдыхает?!", "Это не на Мальдивах случайно?)))", "Какая прелесть!!! Николай спасибо за такие классные фото с отдыха!!! За такую невероятную атмосферу!!!", "Приятного отдыха! Как же я рада, что Вы, наконец, отдыхаете!!!"

– написали поклонники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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