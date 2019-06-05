Сплетни о планах Примадонны взволновали публику

Кристина Орбакайте не смогла остаться в стороне от статьи, которую вчера опубликовали в журнале Андрея Малахова. Сначала она поддержала Максима Галкина, отметив, что прекрасно понимает его гнев. А после и ее аккаунт засыпали разными вопросами и домыслами.

"Кристина, мама твоя навсегда уезжает на Кипр жить или нет?", "Максим Галкин сказал, что ничего подобного не было, это выдумал журнал Малахова", "Максим Галкин вчера ответил насчет переезда на Кипр. Это Малахов его туда отправил жить", "Малахов заигрался, такое ощущение, что последний кусок хлеба доедает",

– высказались подписчики.

На слухи Кристина ответила коротко: "Какой Кипр? Вы о чем? Не распространяйте сплетни".

Напомним, Максим Галкин был очень разозлен публикацией о том, что у его семьи есть дом на острове, в котором скоро закончится ремонт. Издание уверяло, что скоро юморист с детьми и супругой уедет из России. Ведущий "Лучше всех" не стал терпеть лжи и жестко ответил Малахову. Кто-то в Сети предположил, что если звездная семья и задумает переезд, то выберет место лучше, чем Кипр.

Пока же семья Аллы Пугачевой полностью занята творчеством. Максим Галкин выступает с концертами за границей, а Кристина Орбакайте презентует новую песню. Пока знаменитость поделилась только маленьким фрагментом видео, на котором примерила образ сексуальной космической героини.