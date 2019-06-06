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"Отличный стимулятор": секрет молодеющей Пугачевой разгадали

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна производит фурор каждым выходом в свет

Сама Алла Борисовна крайне редко публикует в своих соцсетях свежие фото – в основном она ограничивается поздравлениями или скорбными постами о смерти близких друзей либо коллег. Однако подробностями семейной жизни щедро делится ее муж. Максим Галкин выкладывает множество милых домашних видео с детьми и женой, а также эффектных фотографий с разнообразных мероприятий, которые посещает пара.

Накануне юморист показал стильный черно-белый кадр в своем Instagram. Невероятно похорошевшая Пугачева лучезарно улыбается, стоя рядом с любимым супругом.

Увидев черно-белое фото, поклонники сначала страшно перепугались, подумав, что случилось несчастье с Аллой или Максимом. Однако, разобравшись, что к чему, принялись обсуждать, как Примадонне удается буквально поворачивать время вспять. Часть пользователей предположила, что волшебное влияние на Пугачеву оказывает молодой муж, в шутку назвав его "стимулятором" (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Чем вы Аллу Борисовну кормите что она так хорошеет", "Явно у вас сад с молодильными яблочками", "Один юноша женился на старушке, и когда он умер, ей досталось все его состояние)))" "Очень красивые!Макс вы отличный стимулятор для Аллы Борисовны!ни минуты расслабления!всегда в форме и на позитиве! Здоровья долгих лет жизни!" "Пугают такие чб фото в ленте", "Максим не собирается умирать", "я тоже плохое подумала", "Как я не люблю черно белые фото , аж сердце екнуло", "Красивая семья будьте здоровы и живите долго", "Ваша пара и семья самая лучшая дай вам бог здоровья и счастья на долгие долгие годы смотрю и восхищаюсь на злопыхателей махните рукой бог видит все", "Максим, скажу Вам, что с Аллой Вы смотритесь супер! Долгих, совместных лет жизни, радости, взаимопонимания! Особенно радуют Ваши детки🤗Здоровья Вашей семье и счастья!" "Что бы ни плели,что б ни говорили, а счастье не скроешь, молодцы! Так держать и любить друг друга, а те, у кого "языки", учитесь, а не завидуйте",

– высказались поклонники.

Ранее из-за слухов о строительстве дома на Кипре и якобы переезде Пугачевой и Галкина разгорелся скандал. Юмориста вывели из себя сплетни, которые муссируют СМИ. Позже его поддержала и Кристина Орбакайте, призвав фанатов звездной пары прекратить разговоры на эту тему.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Кристина ЧЕРНИКОВА
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