"Отличный стимулятор": секрет молодеющей Пугачевой разгадали

Примадонна производит фурор каждым выходом в свет

Сама Алла Борисовна крайне редко публикует в своих соцсетях свежие фото – в основном она ограничивается поздравлениями или скорбными постами о смерти близких друзей либо коллег. Однако подробностями семейной жизни щедро делится ее муж. Максим Галкин выкладывает множество милых домашних видео с детьми и женой, а также эффектных фотографий с разнообразных мероприятий, которые посещает пара.

Накануне юморист показал стильный черно-белый кадр в своем Instagram. Невероятно похорошевшая Пугачева лучезарно улыбается, стоя рядом с любимым супругом.

Увидев черно-белое фото, поклонники сначала страшно перепугались, подумав, что случилось несчастье с Аллой или Максимом. Однако, разобравшись, что к чему, принялись обсуждать, как Примадонне удается буквально поворачивать время вспять. Часть пользователей предположила, что волшебное влияние на Пугачеву оказывает молодой муж, в шутку назвав его "стимулятором" (орфография и пунктуация сохранены).

"Чем вы Аллу Борисовну кормите что она так хорошеет", "Явно у вас сад с молодильными яблочками", "Один юноша женился на старушке, и когда он умер, ей досталось все его состояние)))" "Очень красивые!Макс вы отличный стимулятор для Аллы Борисовны!ни минуты расслабления!всегда в форме и на позитиве! Здоровья долгих лет жизни!" "Пугают такие чб фото в ленте", "Максим не собирается умирать", "я тоже плохое подумала", "Как я не люблю черно белые фото , аж сердце екнуло", "Красивая семья будьте здоровы и живите долго", "Ваша пара и семья самая лучшая дай вам бог здоровья и счастья на долгие долгие годы смотрю и восхищаюсь на злопыхателей махните рукой бог видит все", "Максим, скажу Вам, что с Аллой Вы смотритесь супер! Долгих, совместных лет жизни, радости, взаимопонимания! Особенно радуют Ваши детки🤗Здоровья Вашей семье и счастья!" "Что бы ни плели,что б ни говорили, а счастье не скроешь, молодцы! Так держать и любить друг друга, а те, у кого "языки", учитесь, а не завидуйте",

– высказались поклонники.

Ранее из-за слухов о строительстве дома на Кипре и якобы переезде Пугачевой и Галкина разгорелся скандал. Юмориста вывели из себя сплетни, которые муссируют СМИ. Позже его поддержала и Кристина Орбакайте, призвав фанатов звездной пары прекратить разговоры на эту тему.