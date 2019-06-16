"Пошел прыскать": Галкин показал розочки Пугачевой

Романтичный супруг Примадонны снял красоту

Неугасающая любовь звездной пары растрогала публику.

Максим Галкин восхитил поклонников чудесными снимками роз всех цветов, которые распустились в саду у роскошного замка.

"Делюсь буйством красок. Все оттенки роз нашего сада, что поместились в фотокарусель Жалко, аромат никак не выкладывается, а он тоже разный", - написал он в своем Instagram.

Подписчики бросились расхваливать шоумена, однако тот скромно переадресовал комплименты, отметив, что "розами Алла занималась". Пользователи отметили, что по Пугачевой видно, как она счастлива с мужем, и назвали Галкина настоящим романтиком (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Только романтик может сделать свою женщину такой счастливойпосмотрите какие счастливые глаза у его жены", "Максим – садовод из вас хочу сказать божественный, все сделано и выращено с любовью, все цветёт, все вокруг смеются дети хохочат браво", "Какой красивый замок как в сказке", "Максим Вы умеете видеть красивое", "Максим,да вы ещё и романтик!"

– написали комментаторы.

Некоторые дали дельный совет – обработать цветы от тли. На что Галкин ответил лаконично: "Пошел прыскать".