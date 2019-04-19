"Ржавая раковина": Пугачеву в дешевых носках облили грязью

Роскошный юбилей Примадонны забудется не скоро

Алла Пугачева с размахом отпраздновала 70-летие. На концерте в Кремле блистательная и неувядающая звезда вновь сумела удивить своих почитателей.

На сцене Примадонна представила зрителям несколько образов, а в одном из номеров 70-летняя певица просто перевоплотилась в юную школьницу, одетую в ярко-красную юбку-пачку, кеды и задорные носки.

Внимательные интернет-пользователи сразу же выяснили, что носки можно купить на Aliexpress за $1,5. Правда, Правда, вскоре цена подскочила до $2, а потом носочки и вовсе пропали с сайта, сообщает "Экспресс-Газета".

Интернет-пользователи бурно прореагировали на фотографии с концерта, которые выложил на своей страничке в Instagram Филипп Киркоров.

"Алла Борисовна в красной юбке и с хвостиками такая прикольная", "На фото со стулом,она прям девчонка!!!", "Такая дерзкая и прикольная. Прям Пеппи длинный чулок", "Боже, какая роскошь ! Спасибо за шикарные фото ! Она невероятная. Какая харизма, какая энергетика !..А какая сила до сих пор во взгляде, как совсем по-молодому они горят и искрятся", "Восторг!Счастье!Любовь!К Алле Навсегда в моем сердце!!!Спасибо Алла!!!", "Ей 70 лет,а она выглядит моложе всех. Я обожаю ее!", "Вселенная нет ни равных, ни приблизившихся... невозможно", "Певица номер 1 Я ее Люблю с 7го класса а мне уже за 50 .....", "Красотка!!! Люблю её безумно!!!", "Говорят, незаменимых нет. Аллу никто никогда не заменит и не достигнет ее высот. Браво, ЗВЕЗДА!!!!!!!!!", "Какая Алла невероятная!!! Божественная!Годы не властны над ней!", -

восторгам преданных поклонников Аллы Борисовны не было конца.

Однако нашлись и такие, кому выступление звезды встало поперек горла:

"Зачем столько этой даме почестей ? Она уже свое отпела ! Взбалмошная , властолюбивая , скандальная бабища... Дайте дорогу молодым ! А ей уже нет", "70 лет... 70 а эта ржавая раковина все поет, денег галкину не хватает" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако злопыхатели остались в ничтожном меньшинстве, поэтому похоже, что носочки на Aliexpress появятся еще не скоро.