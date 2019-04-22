"Не говорю о ней": бывший муж отказался от Пугачевой

Третий супруг рассказал о разрыве отношений с Примадонной

Продюсер Евгений Болдин, с которым Алла Пугачева прожила в браке восемь лет, не поздравил ее с юбилеем. И объяснил это тем, что они давно не общаются.

"Она меня тоже не поздравляет",

– заявил продюсер в передаче "Ты не поверишь!". Теперь, по его словам каждый из них живет собственными интересами:

"Не говорю о ней ничего. Все далеко в прошлом. У нее своя семья, у меня – своя".



Сразу после развода Примадонна и ее супруг хорошо общались, они даже работали над общими проектами. Но это осталось в прошлом. Когда бывший муж написал в мемуарах о жизни с артисткой, она потребовала забыть о ней.



Болдин был директором музыкального коллектива, с которым выступала Пугачева, затем стал ее любимым мужчиной. Он организовывал гастроли артистки за границу, при нем родились песни, ставшие хитами. Ходят слухи, что именно при Евгении Борисовиче певица получила власть, которой пользуется до сих пор, пишет StarHit.

Возможно, откровенность Болдина в записях не понравилась Пугачевой. Он теперь "не читает про нее", его "волнуют другие вещи".

Продюсер доволен жизнью: у него молодая жена, растет дочь. Живут они в ровкошном доме в Барвихе. "У нас не хуже, чем в Москве. Цивилизация рядом, такая маленькая Европа", – сообщил он.

Недавно Алла Пугачеваа громко отправздновала свой юбилей. Были поздравления, подарки и большой сольный кконцерт в Кремле, о котором говорят до сих пор. Одни хвалили артистку, другие ругали.

Там собрались не только родные, но и все друзья и мужья Примадонны. Один из экс-супругов – Филипп Киркоров – без устали осыпал звезду комплиментами.

Много лестных слов прозвучало и от других. Промолчал только Евгений Болдин...