"Сладкие вдвоем": Киркоров занял место Галкина возле Пугачевой

Супруг рядом с Примадонной не появлялся

Поклонники отметили неожиданное поведение Максима Галкина.

Видео и фото с выступления Аллы Пугачевой, которое стало самым ожидаемым событием года, разлетелись по соцсетям. А на странице ее мужа Максима Галкина нет ни одного кадра. Зато Филипп Киркоров опубликовал такой.

"Браво! Алла! Уставшая, но счастливая! Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна 10 лет! Голос. звучавший живьем 2 часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас! Спасибо, что ты есть! Спасибо, что ты с нами! Была, есть и будешь!",

– восхитился поп-король под снимком. Его поклонники поделились впечатлениями от вида парочки:

"Ах, какие вы красивые, милые, сладкие вдвоем", "Как же Вы все-таки замечательно смотритесь, жаль, что не вместе", "А у Филиппа глаз горит", "От любви...", "Любимые Филипп и Алла, вы прекрасны! Браво!", "Филя, успокойся", "Радостно видеть вас рядом, таких счастливых на фото", "Филипп, Вы на этом фото выглядите по-настоящему счастливым", Самая красивая пара, вы были, вы есть, и вы будете...", "Вы очень похожи между собой. Король и Королева. Жаль, что из разных королевств".

Оценили они и концерт Пугачевой"Что бы, кто не говорил, это было вживую, это было супер. Выкладывалась она на все 100%... Какая невероятная энергетика шпарит от экрана! Дай бог ей еще и еще радовать и удивлять нас многие, многие годы!", "Это было волшебно", "Какое счастье – видеть снова Аллу на сцене!.. Молодец, аплодируем стоя!", "Лучшая, единственная и неповторимая! Такой, как она, больше нет!".

Подписчики соцсетей горячо обсуждают выступление артистки. Многие взволнованы.

"Грустноватый момент. Но ручкой машет так здорово", "Спасибо ВЕЛИКАЯ @alla_orfey за этот вечер любви, мудрости, счастья, грусти, музыки и бешеной энергетики", "У нее все получилось! Она смогла назло злым языкам", "Браво Алла!, "Невероятная Алла", "Спасибо!... Как-то грустно...", "Она неповторима", "Лучшая! Гениальная! Любимая!". "Спасибо огромное за Ваши песни, они настоящие и искрении, чувтвенные вобщем волшебные",Под эту песню забываешь дышать! Спасибо, Алла,за подаренное счастье, за такой концерт!", "Какая она все-таки невероятно сильная личность! Чтоб в таком возрасте снова найти в себе силы отработать целый концерт! Да еще не просто отработать, а на таком подъеме и с такой лучезарной улыбкой! Она просто уникальна. Наше народное достояние, Талант и Личность, которые будут восхищать и вдохновлять еще не одно поколение" ,



– написали фанаты. Были и недовольные, хотя мало. "Ручкой помахала и миллионы положила... Ничего особо. Песни – чепуха. Много талантливых без нее. И намного", – прокомментировал один из таких.

В Кремле зрители встречали Пугачеву бурными аплодисментами. Когда артистка вышла на сцену, зал тут же встал и поприветствовал ее овациями.

Билеты были раскуплены еще задолго до самого концерта. Алла Борисовна готовилась к шоу несколько месяцев. Она прорабатывала каждый музыкальный номер.



Вывступление представляло собой музыкальный спектакль. Запомнились и костюмы, в которых выступала Примадонна. В одном из номеров она появилась на сцене в пышной красной юбке, черной водолазке и со смешными хвостиками. По мнению зрителей, певица выглядела радостной и счастливой.

Сама звезда с удовольствием общалась с публикой. На концерте она не раз благодарила зрителей. "Если вы спросите, зачем я сегодня вышла на сцену, то отвечу, что моя мотивация бегает где-то за кулисами, а стимул – это вы, ваша любовь", – обратилась артистка в зал, передает корреспондент "Дней.ру".



Ее поддерживали не только поклонники, но также друзья и коллеги, а в конце на сцену вышли близкие и родные – дети, внук, муж. Пугачева на прощание сказала: "Живем дальше!".