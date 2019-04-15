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Довели мать с утра: Пугачева встретила юбилей в слезах

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГрязные танцы и неприличный жест: всплыли вольности Пугачевой
Примадонна призналась, что такого подарка не получала еще никогда

Сегодня, 15 апреля, свой семидесятый день рождения отмечает главная артистка отечественной сцены – Алла Борисовна Пугачева. С раннего утра артистку поздравляют ее близкие и друзья. Примадонна будет  праздновать в три этапа: в кругу семьи, где за общим столом дома в элитном поселке Грязь, соберутся самые близкие; 17 апреля на первом за много лет сольном концерте, который пройдет на сцене Кремлевского дворца; и 20 апреля -  на юбилейном банкете, куда придут все друзья. О том, как проходит юбилей артистки читайте в трансляции "Утра". 

 Утро своего 70-летия Алла Борисовна встретила в слезах и пижаме. Муж Примадонны Максим Галкин поделился трогательным видео, на котором первыми женщину, "которая поет" поздравили дети. Гарри и Лиза читают любимой матери стихи и дарят подарки, которые, на минуточку, сделаны их руками. 

" Ой, довели до слез мать с утра", – признается Пугачева. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

13:04. С днем рождения музу и наставницу Аллу Борисовну поздравил и ее бывший стилист Сергей Зверев. Когда-то, уже очень давно, парикмахер посвятил своей любимице песню со строчками "Алла... что ты делаешь Алла". Трек вмиг стал популярным и звучал почти из каждого "утюга".

12:25. Бывший зять Пугачевой Владимир Пресняков назвал Пугачеву своим гуру и наставником. 

"Дорогая АЛЛОЧКА!!!! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! ..Поздравляю Тебя с юбилеем очень люблю и ценю❤️❤️❤️",

– признался певец. 

11:25. Свое почтение и поздравление Алле Борисовне направил президент нашей страны Владимир Путин

"Особо отмечу Ваше деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу"

, – сказал он. 

10:30. К поздравлениям Пригожина присоединилась его супруга – бесподобная певица Валерия. Она пожелала  артистке долголетия и всего самого лучшего. 



10:15. Трогательное сообщение в честь юбилея Пугачевой оставил продюсер Иосиф Пригожин. " С юбилеем, дорогая Алла Борисовна!  Желаю Вам здоровья, женского и материнского счастья", – написал он.


10:00. Одним из первых свою любимую женщину, первую и последнюю любовь, поздравил бывший муж артистки Филипп Киркоров. В своей социальной сети он опубликовал исповедь, в которой честно рассказал о своих чувствах и поздравил великую артистку. 

 " Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ – особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ – Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины" ,

– написал поп-король отечественной сцены.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Марина МОНРО
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