Примадонна призналась, что такого подарка не получала еще никогда

Сегодня, 15 апреля, свой семидесятый день рождения отмечает главная артистка отечественной сцены – Алла Борисовна Пугачева. С раннего утра артистку поздравляют ее близкие и друзья. Примадонна будет праздновать в три этапа: в кругу семьи, где за общим столом дома в элитном поселке Грязь, соберутся самые близкие; 17 апреля на первом за много лет сольном концерте, который пройдет на сцене Кремлевского дворца; и 20 апреля - на юбилейном банкете, куда придут все друзья. О том, как проходит юбилей артистки читайте в трансляции "Утра".

Утро своего 70-летия Алла Борисовна встретила в слезах и пижаме. Муж Примадонны Максим Галкин поделился трогательным видео, на котором первыми женщину, "которая поет" поздравили дети. Гарри и Лиза читают любимой матери стихи и дарят подарки, которые, на минуточку, сделаны их руками.

" Ой, довели до слез мать с утра", – признается Пугачева.

13:04. С днем рождения музу и наставницу Аллу Борисовну поздравил и ее бывший стилист Сергей Зверев. Когда-то, уже очень давно, парикмахер посвятил своей любимице песню со строчками "Алла... что ты делаешь Алла". Трек вмиг стал популярным и звучал почти из каждого "утюга".

12:25. Бывший зять Пугачевой Владимир Пресняков назвал Пугачеву своим гуру и наставником.

"Дорогая АЛЛОЧКА!!!! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! ..Поздравляю Тебя с юбилеем очень люблю и ценю❤️❤️❤️",

– признался певец.

11:25. Свое почтение и поздравление Алле Борисовне направил президент нашей страны Владимир Путин.

"Особо отмечу Ваше деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу"

, – сказал он.

10:30. К поздравлениям Пригожина присоединилась его супруга – бесподобная певица Валерия. Она пожелала артистке долголетия и всего самого лучшего.



10:15. Трогательное сообщение в честь юбилея Пугачевой оставил продюсер Иосиф Пригожин. " С юбилеем, дорогая Алла Борисовна! Желаю Вам здоровья, женского и материнского счастья", – написал он.



10:00. Одним из первых свою любимую женщину, первую и последнюю любовь, поздравил бывший муж артистки Филипп Киркоров. В своей социальной сети он опубликовал исповедь, в которой честно рассказал о своих чувствах и поздравил великую артистку.

" Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ – особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ – Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины" ,

– написал поп-король отечественной сцены.