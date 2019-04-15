Артист откровенно признался в своих чувствах

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и Примадонна Алла Пугачева развелись много лет назад. Однако ни разлука, ни ее новый брак с юмористом Максимом Галкиным, не повлияли на их отношения. Кумир миллионов женщин, исполнитель "Цвет настроения – синий" опубликовал трогательное, душевное и очень откровенное послание к своей первой и единственной супруге.

В день рождения Пугачевой, Киркоров буквально исповедался Пугачевой в своей социальной сети.

" Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ – особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ – Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины"

, – говорил он.

Артист признался, что Примадонна стала для него "спасительницей" и путеводной звездой:

"Ты меня спасала в трудные моменты и я никогда не забуду чувства счастья и возвышенности над горечью и грустью, когда слышал твои "Осенние листья",к примеру. Мне хотелось парить. Жить.ТЫ пробуждение,ТЫ мотив,ТЫ муза,ТЫ защитница. ТЫ– даришь жизнь",

– восклицал Киркоров.

В заключение звезда мирового масштаба признался артистке в самом сокровенном:

"Я очень тебя люблю и не знаю каким образом написать это,что бы ты поняла насколько живо,сильно и искренно во мне это чувство".

Поклонников артиста его признание тронуло до глубины души. " Какая мощь в словах! 👍Искренняя и верная любовь! 🌸 С днём рождения Дива!🎉🎼🌟;Ничего себе!!! Как написано!!! Здорово!!! аж мурашки ;Обалдеть ! Слов нет! Никогда в жизни такого не слышала и не читала", – восторженно отмечали они.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году. Однако через несколько лет отношения стали портиться. В 2005 году Пугачева и Киркоров развелись. 15 апреля Алла Борисовна отметила юбилей – 70 лет.