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Киркоров исповедался Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист откровенно признался в своих чувствах

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и Примадонна Алла Пугачева развелись много лет назад. Однако ни разлука, ни ее новый брак с юмористом Максимом Галкиным, не повлияли на их отношения. Кумир миллионов женщин, исполнитель "Цвет настроения – синий" опубликовал трогательное, душевное и очень откровенное послание к своей первой и единственной супруге.

В день рождения Пугачевой, Киркоров буквально исповедался Пугачевой в своей социальной сети. 

" Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ – особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ – Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины"

, – говорил он. 

Артист признался, что Примадонна стала для него "спасительницей" и путеводной звездой: 

"Ты меня спасала в трудные моменты и я никогда не забуду чувства счастья и возвышенности над горечью и грустью, когда слышал твои "Осенние листья",к примеру. Мне хотелось парить. Жить.ТЫ пробуждение,ТЫ мотив,ТЫ муза,ТЫ защитница. ТЫ– даришь жизнь",

– восклицал Киркоров. 

В заключение звезда мирового масштаба признался артистке в самом сокровенном:

"Я очень тебя люблю и не знаю каким образом написать это,что бы ты поняла насколько живо,сильно и искренно во мне это чувство".

Поклонников артиста его признание тронуло до глубины души. " Какая мощь в словах! 👍Искренняя и верная любовь! 🌸 С днём рождения Дива!🎉🎼🌟;Ничего себе!!! Как написано!!! Здорово!!! аж мурашки ;Обалдеть ! Слов нет! Никогда в жизни такого не слышала и не читала", – восторженно отмечали они. 

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году. Однако через несколько лет отношения стали портиться. В 2005 году Пугачева и Киркоров развелись. 15 апреля Алла Борисовна отметила юбилей – 70 лет. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Марина МОНРО
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