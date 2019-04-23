"Конфетка внутри": Киркоров раскрыл секрет Пугачевой

Бывший муж заявил, что Примадонна не такая, как кажется

Филипп Киркоров часто говорил о своем трепетном отношении к Алле Пугачевой. Всегда называл ее великой женщиной и артисткой. Также поп-король никогда не скрывал уважительного отношения к "главной женщине" и единственной любви в своей жизни.По мнению исполнителя, в глубине души звезда совсем другая, чем кажется.

"Это внешняя оболочка и фантик. Вы же не знаете, какая конфетка внутри и какие у нас взаимоотношения с Аллой, когда нет камер и никого вокруг. Вы даже не предполагаете, а мы не собираемся этим делиться и рассказывать о своем отношении друг к другу. Каждый из нас существует в мире так, как считает нужным. Но это не значит, что так и есть",

– рассказал Киркоров "Собеседнику".

И пока нынешний муж певицы – юморист Максим Галкин – занят политикой, предыдущий супруг решил раскрыть ее тайны. В частности, слова Примадонны о том, что артист любит только себя, он назвал игрой на публику.

Алла Борисовна появилась в жизни Филиппа в очень тяжелый момент. У него умерла мама, что стало потрясло будущего поп-короля до глубины души, он "был не в самой лучшей своей моральной форме", "все катилось под откос".

Примадонна его "из этого штопора вытащила – подняла на совершенно иную ступень в жизни, дала возможность творить, петь". Артист заявил, что ему "повезло". ведь десять лет он "был рядом с великой женщиной".

Раскрыл поп-король и другие секреты бывшей жены. Он сообщил, что в последнее время артистка сильно изменилась. Ее давно не радуют шумные вечеринки и дорогие подарки, Алла Борисовна живет в своем мире, куда старается посторонних не пускать, добавил артист.

С особым удовольствием Киркоров, так же, как и Галкин, и многочисленные друзья певицы готовили ей сюрприз к юбилею – концерт "Подарок для Аллы". К сожалению, она туда не пришла, но и любящий мужчина объяснил, почему так случилось.

"Несмотря на то, что она не пришла на концерт, это не помешало ей быть в курсе, как проходит вечер. Оставаться в тени шумихи – ее жизненное кредо, которое было, есть и будет. Надо всем брать с нее пример!" – подчеркнул он.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись давно. Они поженились в 1994-м и прожили вместе 11 лет. Но ни расставание, ни новый брак Примадонны не повлияли на их отношения. Не так давно поп-король даже исповедался любимой женщине.

Ранее Алла Борисовна разоткровенничалась о прежнем муже. Она призналась, что во время их совместной жизни Филипп выпивал редко, но, когда был пьян, превращался в "дьявола".