"На графских развалинах": Пугачеву осудили за концерт в ее честь

Примадонна не появилась на шоу, посвященном ее юбилею

Чтобы поздравить Аллу Пугачеву с приближающимся 70-летием, в зале "Крокус Сити Холла" собрались все российские звезды. Не пришла туда лишь сама виновница торжества. Узнав об этом, интернет-пользователи возмутились.

Хотя Примадонна пропустила концерт, названные в ее честь "Подарок для Аллы" и подготовленный коллегами по сцене, ее хиты прозвучали. Их исполнили другие певцы., а самый знаковый – "Арлекино" – спел муж звезды и ведущий вечера Максим Галкин под аккомпанемент Игоря Николаева.

Одним из организаторов и участников программы стал бывший супруг Пугачевой – Филипп Киркоров. Он исполнил новую песню "Народная артистка", посвященную, конечно же, Алле Борисовне.

Фолловеры отреагировали на это сразу. Но вот мнения их разошлись. Многие в соцсетях ругали знаменитость за то, что она проигнорировала концерт.

"Это шоу в "Крокусе" можно назвать просто "На графских развалинах", "Могла бы и сама АБ исполнить хоть одну песню, для простых смертных. Раз уж даже видеосъемку своего концерта запретила", "Концерт был очень плохой! Все ждали бабу Аллу, а она не соизволила прийти. В Кремле концерт будет, наверное, еще хуже!",

– написали пользователи. Кто-то даже заявил, что Пугачеву "Лобода заменила".

Другие ополчились на весь бомонд. Досталось всем звездам сразу:

"Король", "отец короля", "Примадонна", "императрица" – это диагноз. Мания величия, самовозвышение и т.п. В соответствующих медучреждениях тоже есть "наполеоны" и "цезари", "Надоели эти юбилеи пиарщиков! Гуляйте там сами в своей Санта-Барбаре", "Наглее вашего осиного гнезда во главе с АБП не сыскать... Осточертели!", "Как всем уже осточертел созданный Пугачевой некий клан приближенных "звёзд" шоу-бизнеса, который уже давно выродился и дегенерировал до глупости и маразма".

Некоторые предположили, что Пугачевой не было из-за усталости от шумных вечеров или изматывающих репетиции юбилейного концерта, отмечает URA.RU. Поговаривали также, что она вообще никакого отношения к этому шоу не имеет и изначально на него не собиралась.

А Филипп Киркоров объяснил отсутствие Аллы Пугачевой на посвященном ей концерте. "Она невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок", – сказал поп-король, цитирует "КП".



Некоторые были разочарованы (" Жаль что она вышла на сцену. Зрители ее очень ждали...") и беспокоились, уж не заболела ли певица. На это сразу последовал ответ: "С нею все хорошо. Она репетирует концерт свой".

Юбилей Примадонна отметит 15 апреля. Билеты на вечер, который пройдет двумя днями позже, разлетелись как горячие пирожки – фанатов не смутили и далеко не скромные цены.

Полувековую карьеру Алла Борисовна завершит 17 апреля в Кремле. Она подготовила масштабную концертную программу.

Между тем в Сети уже появилось небольшое видео с репетиции большого концерта в Кремлевском дворце "Алла Пугачева. P.S.". На кадрах певица готовит один из номеров.

Ранее Примадонна давала "последний" концерт десять лет назад. Однако, соскучившись по сцене и поддавшись на уговоры поклонников, решила блеснуть на юбилейном концерте...