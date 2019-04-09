Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"На графских развалинах": Пугачеву осудили за концерт в ее честь

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна не появилась на шоу, посвященном ее юбилею

Чтобы поздравить Аллу Пугачеву с приближающимся 70-летием, в зале "Крокус Сити Холла" собрались все российские звезды. Не пришла туда лишь сама виновница торжества. Узнав об этом, интернет-пользователи возмутились.

Хотя Примадонна пропустила концерт, названные в ее честь "Подарок для Аллы" и подготовленный коллегами по сцене, ее хиты прозвучали. Их исполнили другие певцы., а самый знаковый – "Арлекино" – спел муж звезды и ведущий вечера Максим Галкин под аккомпанемент Игоря Николаева.

Одним из организаторов и участников программы стал бывший супруг Пугачевой – Филипп Киркоров. Он исполнил новую песню "Народная артистка", посвященную, конечно же, Алле Борисовне. 

Фолловеры отреагировали на это сразу. Но вот мнения их разошлись. Многие в соцсетях ругали знаменитость за то, что она проигнорировала концерт.

"Это шоу в "Крокусе" можно назвать просто "На графских развалинах", "Могла бы и сама АБ исполнить хоть одну песню, для простых смертных. Раз уж даже видеосъемку своего концерта запретила", "Концерт был очень плохой! Все ждали бабу Аллу, а она не соизволила прийти. В Кремле концерт будет, наверное, еще хуже!",

– написали пользователи. Кто-то даже заявил, что Пугачеву "Лобода заменила". 

Другие ополчились на весь бомонд. Досталось всем звездам сразу:

"Король", "отец короля", "Примадонна", "императрица" – это диагноз. Мания величия, самовозвышение и т.п. В соответствующих медучреждениях тоже есть "наполеоны" и "цезари", "Надоели эти юбилеи пиарщиков! Гуляйте там сами в своей Санта-Барбаре", "Наглее вашего осиного гнезда во главе с АБП не сыскать... Осточертели!", "Как всем уже осточертел созданный Пугачевой некий клан приближенных "звёзд" шоу-бизнеса, который уже давно выродился и дегенерировал до глупости и маразма".

Некоторые предположили, что Пугачевой не было из-за усталости от шумных вечеров или изматывающих репетиции юбилейного концерта, отмечает URA.RU. Поговаривали также, что она вообще никакого отношения к этому шоу не имеет и изначально на него не собиралась. 

А Филипп Киркоров объяснил отсутствие Аллы Пугачевой на посвященном ей концерте. "Она невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок", – сказал поп-король, цитирует "КП".

Некоторые были разочарованы (" Жаль что она вышла на сцену. Зрители ее очень ждали...") и  беспокоились, уж не заболела ли певица. На это сразу последовал ответ: "С нею все хорошо. Она репетирует концерт свой".

Юбилей Примадонна отметит 15 апреля. Билеты на вечер, который пройдет двумя днями позже, разлетелись как горячие пирожки – фанатов не смутили и далеко не скромные цены.

Полувековую карьеру Алла Борисовна завершит 17 апреля в Кремле. Она подготовила масштабную концертную программу.

Между тем в Сети уже появилось небольшое видео с репетиции большого концерта в Кремлевском дворце "Алла Пугачева. P.S.". На кадрах певица готовит один из номеров.

Ранее Примадонна давала "последний" концерт десять лет назад. Однако, соскучившись по сцене и поддавшись на уговоры поклонников, решила блеснуть на юбилейном концерте...

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Разве так можно?!": Порошенко уничтожает Зеленского на глазах его матери

Женщине стало плохо от бесконечного вранья про ее сына

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей