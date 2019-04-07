"Удушающая любовь": возлюбленный выдал секрет Пугачевой

Артист раскрыл подробности расставания с Примадонной

Некогда популярный певец Сергей Челобанов куртил роман с самой Аллой Пугачевой. Однако его пристрастие к алкоголю негативно повлияло на его жизнь. Ходили слухи о том, что именно пагубная привычка артиста послужила причиной того, что его пути со звездой эстрады разошлись. Композитор же решил опровергнуть эти домыслы.

Челобанов признает, что был в ужасной ситуации из-за алкоголизма. Тем не менее о разрушенной карьере он не жалеет. По словам артиста, было время, когда он познакомился со всеми прелестями жизни звезды. Уже два года Челобанов ведет трезвый образ жизни и с удовольствием дал интервью программе "Звезды сошлись".

Композитор заявил, что "не пропивал любимую" Пугачеву, несмотря на устоявшееся общественное мнение.

"У нас все было распрекрасно… Когда сильно любящие друг друга люди мучают больше друг друга, приходит осознание, что нужно расстаться, дабы дать человеку свободу от этой удушающей любви", – поведал Челобанов.

Артист жил в гражданском браке с Примадонной три года в начале 1990-х. С 2015 г. Челобанов состоит в отношениях с актрисой Евгенией Гранде.