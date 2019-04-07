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"Удушающая любовь": возлюбленный выдал секрет Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Артист раскрыл подробности расставания с Примадонной

Некогда популярный певец Сергей Челобанов куртил роман с самой Аллой Пугачевой. Однако его пристрастие к алкоголю негативно повлияло на его жизнь. Ходили слухи о том, что именно пагубная привычка артиста послужила причиной того, что его пути со звездой эстрады разошлись. Композитор же решил опровергнуть эти домыслы.

Челобанов признает, что был в ужасной ситуации из-за алкоголизма. Тем не менее о разрушенной карьере он не жалеет. По словам артиста, было время, когда он познакомился со всеми прелестями жизни звезды. Уже два года Челобанов ведет трезвый образ жизни и с удовольствием дал интервью программе "Звезды сошлись".

Композитор заявил, что "не пропивал любимую" Пугачеву, несмотря на устоявшееся общественное мнение.

Сергей Челобанов. Фото: www.globallookpress.com

"У нас все было распрекрасно… Когда сильно любящие друг друга люди мучают больше друг друга, приходит осознание, что нужно расстаться, дабы дать человеку свободу от этой удушающей любви", – поведал Челобанов.

Артист жил в гражданском браке с Примадонной три года в начале 1990-х. С 2015 г. Челобанов состоит в отношениях с актрисой Евгенией Гранде. 

Полина ИВАНОВА
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