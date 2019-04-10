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"Как будет петь в таком состоянии": фанаты заплакали из-за Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
До юбилея Примадонны остались считанные дни

На фоне подготовки к грандиозному событию нервничает не только сама Алла Борисовна, но и армия ее поклонников.

Часть почитателей отчего-то тревожится за здоровье артистки, которой 15 апреля исполнится 70 лет. Возможно, панику среди россиян посеяли недавние слухи о болезни Пугачевой, которые не так давно муссировались журналистами.

Несмотря на оставшиеся до юбилея дни, многие коллеги по цеху уже активно начали поздравлять живую легенду. Исключением не стал и Игорь Николаев. На своей странице в Instagram он запустил "обратный отсчет" до праздника и опубликовал черно-белую запись с Аллой Борисовной, где она исполняет "Анну Каренину".

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Грядущий роскошный концерт россияне обсуждают уже не одну неделю. Нахлынувшими эмоциями пользователи поделились и на странице Николаева. При этом публика раскололась на два лагеря. Одни яростно нападали на звезду, обвиняя в неуместности подобных шоу, другие восторгались и желали все благ (орфография и пунктуация сохранены).

"Зачем, вообще,этот концерт.Это же пир во время чумы,называется.Так стыдно .Игорь,Вы серьёзно считаете,что это нужно,это важно???Пугачёва -это моя молодость,да и зрелые годы тоже.Мы её обожали,это ,можно даже сказать, было наше всё.Я не сомневаюсь,что она неглупая женщина,но зачем ,кому это нужно?Ей?Считаю это недостойным событием,неуместным.Вступитесь лучше за Сахалин! Я долго нерешалась писать,но вот решилась.Может,тоже неуместна", "правильно она написала, да, любили, да, прекрасно пела, но зачем всё это превращать в какой-то оккультизм. Почему-то уже на бабушек, себе подобных), уже и смотреть нехочется", "Что за голос Будет ли еще в России такой феномен, такая Легенда при жизни ?? Наша Аллочка", "Потрясающая Песня! Потрясающая А.Б.П.!" "Знаю и люблю эту песню. Такая мощь от музыки, от стихов. Исполнение до слез пробивает. Много хороших певиц и певцов есть, но такой как Алла Борисовна нет, она в единственном числе. У меня тоже свой отсчет, в машине поет Алла, на работе тоже Алла, моя любимая Алла Борисовна", "Как она будет петь в таком состоянии", "Почему-то плачется",

– написали комментаторы.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Кристина ЧЕРНИКОВА
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