"Левый глаз больше": Пугачева вышла в свет и ошеломила внешностью

Поклонники Примадонны гадают, что же с ней произошло

Вся страна готовится к 70-летию Аллы Борисовны – ей посвящают концерты, обширные материалы в СМИ и телепрограммы. Накануне Пугачева стала гостьей программы "Сегодня вечером". В студии собрались близкие и друзья звезды. Темой обсуждения стали роскошные наряды артистки – как в жизни, так и на сцене. Воспоминаниями о работе с Примадонной поделились Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

Во время съемок Пугачева сделала неожиданное заявление – она призналась, что в 2017 году у них с Максимом Галкиным были проблемы с деньгами. Чтобы пойти на день рождения Яны Рудковской, звезде пришлось потратить буквально последнее. Алла Борисовна купила очень дорогую золотую ткань – на празднике был "золотой" дресс-код. Шикарное платье сшил ее стилист Алишер. Надела она его всего один раз, поделилась певица.

Между тем внимание зрителей было приковано, судя по всему, не к нарядам Примадонны, а к ее внешнему виду. Зрители разбились на два лагеря. Кто-то нашел, что она посвежела и отлично выглядит. Даже лицо немного округлилось, с одобрением отметили поклонники. Однако другую часть аудитории обеспокоила речь звезды. Алла Борисовна говорила слишком медленно и была заторможенной, заявили фанаты и с тревогой задались вопросом, где же артистка найдет силы на грандиозный концерт. Были и откровенно грубые комментарии хейтеров. Они заподозрили, что Пугачева сделала пластическую операцию, которая не привела к хорошему результату (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Она еле разговаривает ..как же она петь будет,???" "конечно АЛЛА,,,,самая лучшая,,,,всю жизнь мы на неё молились, без её песен жизнь была бы бедней и неинтересней,,,,,конечно КУМИР,,,,конечно,, ИКОНА СТИЛЯ,,,,живи долго, АЛЛА..!!!!!!!большая УМНИЦА,,,,никогда не была толстой,,,,просто имела комплексы,,а у кого их не было????!" "Замедленная речь, то ли слова забывает, с памятью что то, или устала,и хихикает как старушка, нет того драйва! Предлагают ей начать все сначала, по второму кругу, - лесть зашкаливает!!" "Алла сделала подтяжечку – левый глаз больше, правый меньше, лицо перетянуто... Печально. Стала похожей на Гурченко", "Пугачихе и до 90 лет,можно выходить,и морочить людям мозги", "Мумия возвращается!!" "нехочу,упаси бог стареть,как пугачиха! тьфу тьфу,тьфу", "Мне кажеться,богу пора освободить её тело,от,души", "Ой,изображает,из себя,энергию,а дома еле дышит", "Алла немного заторможена последнее время. Не хватает энергичности и живости энергии... Шер и Ротару пободрее будут..." "Пугачева- эпоха музыки", "Злые языки , успокойтесь ! Шикарная певица , прекрасный человек . Пройдите ее путь , потом судите !!"

– в комментариях разыгралась настоящая буря.

Ранее Пугачева раскрыла тайну Киркорова.