Примадонна поведала о пьяных выходках бывшего супруга

Алла Пугачева в интервью откровенно рассказала о жизни с Филиппом Киркоровым. По ее словам, артист выпивал редко, однако, когда был пьяным, то превращался в "дьявола".

"Три раза я видела Киркорова пьяным. Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то",

– сказала Алла Борисовна.

Он отметила, что из Киркорова "вылезает какой-то дьявол" и это очень страшно, передает "Комсомольская правда".

Пара поженилась в 1994 году. Однако через несколько лет отношения стали портиться. В 2005 году Пугачева и Киркоров развелись.

"Видимо, я сам виноват в этом разводе. Это, собственно, и заставило пересмотреть наши с Аллой отношения, которые сейчас дружеские, родственные. Ближе человека, чем она, у меня в жизни нет. И не будет", – сказал Филипп.