В Сети всплыло пикантное фото с закрытого банкета

Юбилей Примадонны давно отпраздновали, но грандиозное торжество, а главное – саму Аллу Борисовну, которая редко теперь показывается на публике, обсуждают до сих пор.

Семидесятый день рождения звезда отметила в ресторане на Рублевке. Однако на банкет пригласили самых близких – от прессы Пугачева предпочла закрыться. Как стало известно, среди гостей был дизайнер Игорь Гуляев, который преподнес юбилярше эффектный подарок – роскошную прозрачную юбку с узорами. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Судя по всему, наряд пришелся Примадонне по вкусу – она сразу же примерила его. Снимок появился на фан-странице российского дизайнера. Однако пользователи почему-то не оценили экстравагантную одежду Аллы Борисовны. Комментаторы весьма грубо высказались о виде Пугачевой (орфография и пунктуация сохранены).

"И на старуху бывает порнуха", "Да уж изменилась Алла Борисовна с последнего концерта – похудела посвежела изменилась в лице . Фотошоп рулит!" "Эти ее выкрутасы, вызавающие смех и издевки, – вина ее окружения. Алла уже в силу возраста не может относиться к себе критически, поэтому ее дочь и молодой муж должна бы подсказать, а не петь в уши, что она выглядит, как молодушка", "Мне нравятся нормальные юбки до пола. Чтобы волосатых ног было не видно", "Никогда Алла Пугачева не была хорошо одета", "Тяжёлый случай", "А Максик под юбкой спрятался?" "самое главное – трусы одела. Молодец!!!"

- ядовито написали злопыхатели.