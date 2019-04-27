Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Хватит позориться": сексуальную Пугачеву застали с двумя мужчинами

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна сильно изменилась после юбилея

Недавно отпраздновавшая 70-летие Алла Борисовна поразила поклонников.

Пугачева нечасто делится подробностями своей жизни на странице в Instagram. Возможно, поэтому каждый свежий кадр вызывает такие оживленные дискуссии. Накануне звезда опубликовала фото, где стоит между режиссером Кириллом Серебренниковым и певцом Марком Тишманом. Кадр, судя по всему, сделали во время визита Примадонны на спектакль "Наша Алла".

"Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль "НАША АЛЛА".Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара,лихо исполненные молодыми,креативными артистами театра.Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара.ЗДОРОВО‼️" – эмоционально написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Пользователи с энтузиазмом принялись обсуждать внешний вид Пугачевой. Многих поразило, что артистка словно продолжает молодеть даже после семидесятого дня рождения. Несмотря на недавние торжества и концерт, которые отняли много сил, Алла Борисовна великолепно выглядит – свежа и полна сил, отметили поклонники. Однако были и негативно настроенные пользователи, которые призвали звезду не позориться и уйти со сцены. Впрочем, ядовитые комментарии злопыхателей утонули в потоке комплиментов (орфография и пунктуация сохранены).

"Пугачиха хватит позорится. Ушла бы вовремя, тогда мы бы запомнили тебя как Аллу Борисовну. А сейчас ты просто БАБККА спикулирующая своим прошлым", "АЛЛА уже как мумия, жалко", "Изменилась,постройнела Алла Борисовна!!! Потрясающе!!! Поражена такой переменой!!! Сколько же силы дают дети!!!! Молодец!!!" "Восхищаюсь Вами. Ваша смелость в жизни.добились всего.здоровья Вам и счастливых долгих лет", "Украина любит тебя Алла! Моё Вам уважение! Жаль, что своего кумира я так и не увижу! Алла Легенда", "На себя не похожа", "Знаешь, почему ты вылазишь на сцены, экраны тв, и даже тут? Потому что знаешь, что тебя забудут 99.99% за даже пару дней", "Алла вы секс, старости нет) он внутри секс то)"

– высказались они.

Ранее Пугачеву раскритиковали за прозрачный наряд.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей