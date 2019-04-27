"Хватит позориться": сексуальную Пугачеву застали с двумя мужчинами

Примадонна сильно изменилась после юбилея

Недавно отпраздновавшая 70-летие Алла Борисовна поразила поклонников.

Пугачева нечасто делится подробностями своей жизни на странице в Instagram. Возможно, поэтому каждый свежий кадр вызывает такие оживленные дискуссии. Накануне звезда опубликовала фото, где стоит между режиссером Кириллом Серебренниковым и певцом Марком Тишманом. Кадр, судя по всему, сделали во время визита Примадонны на спектакль "Наша Алла".

"Спасибо Кириллу Серебренникову и его театру за песенный спектакль "НАША АЛЛА".Потрясена и тронута до глубины души новыми современными трактовками песен из моего репертуара,лихо исполненные молодыми,креативными артистами театра.Спасибо Марку Тишману за подбор репертуара.ЗДОРОВО‼️" – эмоционально написала она.

Пользователи с энтузиазмом принялись обсуждать внешний вид Пугачевой. Многих поразило, что артистка словно продолжает молодеть даже после семидесятого дня рождения. Несмотря на недавние торжества и концерт, которые отняли много сил, Алла Борисовна великолепно выглядит – свежа и полна сил, отметили поклонники. Однако были и негативно настроенные пользователи, которые призвали звезду не позориться и уйти со сцены. Впрочем, ядовитые комментарии злопыхателей утонули в потоке комплиментов (орфография и пунктуация сохранены).

"Пугачиха хватит позорится. Ушла бы вовремя, тогда мы бы запомнили тебя как Аллу Борисовну. А сейчас ты просто БАБККА спикулирующая своим прошлым", "АЛЛА уже как мумия, жалко", "Изменилась,постройнела Алла Борисовна!!! Потрясающе!!! Поражена такой переменой!!! Сколько же силы дают дети!!!! Молодец!!!" "Восхищаюсь Вами. Ваша смелость в жизни.добились всего.здоровья Вам и счастливых долгих лет", "Украина любит тебя Алла! Моё Вам уважение! Жаль, что своего кумира я так и не увижу! Алла Легенда", "На себя не похожа", "Знаешь, почему ты вылазишь на сцены, экраны тв, и даже тут? Потому что знаешь, что тебя забудут 99.99% за даже пару дней", "Алла вы секс, старости нет) он внутри секс то)"

– высказались они.

Ранее Пугачеву раскритиковали за прозрачный наряд.