Пугачева осталась без мужа

Юморист покинул Примадонну и детей

Максим Галкин отправился в путь, оставив Аллу Пугачеву с дочкой и сыном. Об этом стало известно из видео, помещенного в сторис его Instagram.

"Вот я в Вильнюс приехал", – сообщил юморист в ролике, проходя по номеру в отеле. После чего, добавив, что "сегодня вечером концерт" и он "всех ждет", отметил: "Будет весело".

При этом Максим выглядит очень довольным. Он широко улыбается и охотно позирует с букетом... желтых цветов ( о которых говорят, что они предвещают разлуку").

По виду Галкина не скажешь, что он тоскует за знаменитой супругой. А ведь они давненько проводят время порознь.

Ранее стало известно, что с начала майских праздников артист гастролирует по городам и странам. После выступления в Карловых Варах он и должен был выступать в Литве, а потом запланирован его тур по Израилю.

До этого Максим сообщил, что после юбилея и связанных с ним волнений отвезет жену к морю – отдыхать. Но место, где теперь и нежится на теплом солнышке Примадонна с детьми, не известно, отмечает "Пятый канал".

О расставании звездных супругов говорят давно. То, увидев юмориста в обществе египтских красоток, фанаты Примадонны волнуются, почему ее рядом нет, тоКиркоров вдруг занимает место Галкина возле Пугачевой, то их брак называют грамотным пиар-ходом, то, застукав юмориста с некой молодой особой, даже ставят крест на их семейной жизни, то

В недавнем прошлом в Сети немало писали о романе Максима Галкина с известной телеведущей Юлией Барановской. Некоторые их даже поженили, а Алле Пугачевой сообщили об изменах мужа.

Сами знаменитые супруги в ответ на эти слухи об их личной жизни молчат. Юморист будто, опровергая шумные пересуды, выкладывает в соцсети фото и видео, демонстрирующие счастливый брак.