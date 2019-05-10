Чудом выжила: после юбилея Пугачевой всплыли страшные детали

Примадонну едва спасли от неминуемой гибели

Поклонники могли лишиться звезды за считанные секунды.

Жуткую историю рассказал певец и композитор Игорь Николаев. Неожиданный факт из жизни Примадонны ранее был неизвестен публике.

Николаев вспомнил, как Аллу Борисовну чуть не раздавил автобус. Произошло это, когда оба артиста были еще молоды и, по словам музыканта, очень бедны.

Несмотря на трудную на тот момент жизнь, они умели находить радость в мелочах, рассказал Николаев. Так, когда певец с семьей переехал в собственную квартиру на улице Новаторов, Пугачева пришла в гости на его день рождения, 17 января.

У Николаева тогда из транспорта были только санки, и Алла Борисовна попросила прокатить ее.

"Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку",

- рассказал он на съемках программы "Он и Она".

Заснеженный дворик они миновали легко. Однако на проезжей части снега уже не было, и санки с Пугачевой застряли на асфальте. В этот момент артисты увидели, что на них едет автобус. Водитель не мог свернуть из-за огромных сугробов на обочине. Оба буквально застыли от ужаса, признался Николаев. К счастью, водителю удалось затормозить – автобус остановился в метре от них. И тут музыкант испугался, что их сейчас будут бить. Но Пугачева не растерялась – стянула с себя шапку, чтобы видно было рыжие волосы, и запела. Шокированный водитель остановился. Более того, после он катал их по Москве на этом самом автобусе.