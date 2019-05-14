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"Кайфую": Пугачева в мини встретила нового мужа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Всплыли детали интимной жизни Примадонны

Максим Галкин разместил в Instagram снимок, на котором показан с Аллой Пугачевой. И вспомнил, как, впервые встретившись со звездой, довольно близко пообщался с нею.

"Познакомились 18 лет назад в танце – так и танцуем до сих пор",

– уточнил он под фото, на котором артисты, тесно прижавшись друг к другу, двигались под музыку. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики юмориста не сдержали чувств. Самые преданные, как было и раньше, желали знаменитым супругам "долгих лет совместной жизни", счастья, благополучия и восхищались ими:

"Как здорово, когда люди находят друг друга! Свой пазлик – это просто восхитительно 💕💕💕💕", "Поздравляю 🍒🍒🍒кайфую от этой сумасшедшей парочки ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Молодцы...Танцуйте и дальше!", "Алла все молодеет 😍с Вами, Максим".   

Однако нашлись и те, кто горячо обсуждал в соцсети отношения в одной из самых известных семей. Одни, как говорится, подлили ложку дегтя в бочку меда.

"Вы просто испортили себе жизнь, Максим, женившись на бабушке. А могли бы встретить хорошую милую девушку, родить деток, сами, а не с помощью всяких новомодных технологий, и вместе строить долгую счастливую жизнь", "Это противоестесственно", "Я бы совсем не хотела, чтобы мой сын женился на пожилой женщине

– возмутились они. Другие защитили Примадонну, отметив: "Ну, когда они познакомились, она не бабушка уж была", "Не все в жизни бывает по стандарту... Алла не просто бабушка, она актриса, гениальная певица", "А мама Галкина ещё при жизни их благословила, она очень мудрая женщина была".  

После недавнего юбилея и большого концерта в Кремле Алле Борисовне часто достается в соцсетях. Ее то хвалят за бесшабашность, то упрекают за вульгарность, а то и вовсе разносят за "порнуху"..

Галкин и Пугачева познакомились на музыкальном фестивале "Славянский базар" в 2001 году. Юмориста представил Примадонне тогдашний муж Филипп Киркоров, который до сих пор ее любит и помнит все ее тайны. Позже Максим и Алла Борисовна побывали на юбилее общего знакомого, именно там он пригласил будущую жену на танец, напоминает РИА ФАН.

Фоторепортаж
Пугачева поразила публику новой мини-юбкой
Полина ДОРОЖКИНА
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