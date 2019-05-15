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"Сидят сутками в подвале": видео с детьми Галкина и Пугачевой потрясло публику

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
В Сети бурно обсуждают кадры с Лизой и Гарри

"Небо и земля", – пишут пользователи, сравнивая общение со своими чадами супруга Примадонны и Филиппа Киркорова.

Из-за милого домашнего видео разгорелся настоящий скандал. Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram ролик с Лизой и Гарри. Малыши, как всегда, заняты делом – сын увлеченно орудует молотком, а дочка наслаждается природой.

"Один провода прокладывает, а другая с синичками разговаривает", – с юмором написал супруг Аллы Пугачевой.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Пользователи, как всегда, умилились при виде очаровательных детей. Однако часть подписчиков умудрилась переругаться в комментариях. Кто-то отпустил едкий комментарий об общении Киркорова с его чадами, другие отчего-то принялись жалеть Лизу и Гарри (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А они на улице гуляют ? На море были ? Так посмотришь, они только и делают , что учатся и учатся", "нет, они сидят сутками в подвале с книгами. Извините за сарказм. Уверена, что помимо родительской любви, у этих замечательных деток есть всё, и море, и воздух, и путешествия", "небо и земля,общение с детьми,Галкина и Киркорова", "ооочень большая разница!!!!", "Вы делайте скидку на различите в менталите: то серьёзные, отчасти "холодные" темпераменты прибалтов, и дети такие же, Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка", "к чему вообще эти сравнения?", "Как Лиза уловила этот момент птицы действительно реагируют на тонкий скрип.... Прелесть", "Гарик точно будет инженером.Ерундой не занимается, все серьезно и по делу. Умница",

– пишут они.

Ранее Николаев показал кадры с молодой Пугачевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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