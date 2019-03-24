"Затейник": Галкин устроил ролевые игры

Алле нравится, уверены поклонники

Юморист попросил пользователей помочь с выбором костюма.

На серии фото Максим Галкин предстал в разных образах: Бэтмена, Джека Воробья, Юлия Цезаря и Ивана Грозного.

"Собрался на карнавал Какой образ лучше – 1, 2, 3 или 4? Подскажите, пожалуйста", – написал он в Instagram.

Пользователи оценили как юмор, так и наряды шоумена и высказали свое мнение. Больше всего им понравился Джек Воробей в исполнении супруга Аллы Пугачевой. Были и неожиданные комментарии – некоторые написали скабрезности про ролевые игры, а кто-то даже призвал Максима помочь Примадонне вести социальные сети, сославшись на последний мутный снимок, из-за которого, по словам подписчика, над ней все смеются (орфография и пунктуация сохранены).

"Макс затейник, Аллочка обожает)))", "3 вариант оставьте Баскову. 2 очень хорошо. От 1 я лично в восторге", "Здравствуйте, уважаемый Максим! Очень люблю творчество Аллы Борисовны. Она – планета. Но что творится в её инсте?!Пожалуйста, помогите ей. Люди же стебутся над мутными фотками. Алла - это уровень. Понятно, что возраст. Но ведь столько людей в её окружении. Очень хочется видеть качественный профиль самой яркой звезды", "Ну мы то знаем куда он эти костюмы одевает", "Джек Воробей круто", "Второй самый шикарный на мой взгляд, ты там красавчик", "Второй образ как раз для тебя!" "Ролевые игры .. Это правильно",

– отреагировали поклонники.