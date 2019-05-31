Мутный бывший Пугачевой напугал народ

Известному артисту исполняется 64 года

Алла Пугачевой не оставила без внимания день рождения Владимира Кузьмина. Она поздравила музыканта, опубликовав в соцсети мутный черно-белый снимок из прошлого.

Подписчики Примадонны признались, что были напуганы публикацией и сначала предположили, что Владимир Кузьмин скончался.

"Я подумала, что он умер, здесь все больше о покойниках", "У Аллы уже здесь как кладбище", "Увидели это фото, подумали о плохом и за секунду успели дооценить Кузьмина",

– прокомментировали в Сети.

Переживать за жизнь музыканта не стоит. Кузьмин не раскрывает подробностей своего физического состояния, но в личной жизнью музыканта точно все в порядке. В начале весны он тайно женился на 27-летней девушке, которая занимается музыкальным менеджментом.

Когда-то его связывали любовные отношения с Примадонной, длившиеся около года. Поговаривали, что артистка увела музыканта из семьи с помощью колдовства. И теперь поклонники удивлены тем, что Галкин разрешил такие знаки внимания. Также комментаторы признались, что с трепетом вспоминают время, когда Кузьмин и Пугачева зажигали вместе:

"Повезло вам с супругом, Алла Борисовна! Разрешает поздравлять бывших", "Было классное время", "Аллы была в ударе тогда", "Гремели на всю страну", "Красивая и яркая вы были пара", "Прекрасная пара была. Две звезды", "Вы вместе очень необыкновенно смотритесь".

Ностальгируют по тем временам не только поклонники, Игорь Николаев разместил в своем Instagram видео с молодым Кузьминым и Пугачевой. Примадонна на кадрах из ролика ведет себя уж очень раскованно – выпивает и задирает юбку.

