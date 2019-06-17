Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Была сладкая ночка": Бузова без одежды выяснила отношения с бывшим

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Знаменитость начала общаться с прежним ухажером

Ольга Бузова сейчас находится в Италии на свадьбе у друзей. Большую часть времени она проводит в компании своего приятеля и бывшего молодого человека Тимофея Майорова. Телеведущая выкладывает множество нежных снимков с мужчиной и трогательно отзывается о нем, как об "идеальном бывшем".

Похоже, что между ними до сих пор сохраняются теплые отношения. Сама Ольга интригует своих поклонников романтичными фотографиями из бассейна.

"Вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях ?! А в дружбу с бывшим? Пока Вы пишите свои мысли на этот счет, мы продолжаем выяснять отношения",

– подписала снимок Бузова.

 

 

Отношения этих двоих начались еще до того, как звезда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. О Тимофее известно, что ему 39 лет, он никогда не был женат и занимается проектирование и строительством финских домов.

Первые отношения с Бузовой у мужчины завязались в 2009 г., через некоторое время Майоров заявил о пропаже автомобиля, а главным свидетелем стала Бузова. Показания пары расходились, а, по слухам, возлюбленный просто хотел получить выплату по страховке. После истории с угоном машины артистка рассталась с ним.

Возобновила отношения с бывшим Ольга прямо во время участия в проекте, где искала себе жениха. Считается, что она даже иногда сбегала от потенциальных мужей, чтобы провести время с Тимофеем.

Сейчас, на свадьбе друзей, Ольга и Тимофей вели себя как пара. Сам мужчина, похоже, тоже доволен возобновлением общения: "Моя…❤", – подписал он снимок с Бузовой.

Поклонники певицы ее выбор одобряют и всячески расхваливают пару, предполагая, что они снова вместе:

"Оля, вы отличная пара!", "Такие красивые", "Думаю, у вас была сладкая ночка", "идеально смотритесь", "Будьте счастлива, Оленька", "Будьте вместе", "Вам суждено быть вместе".

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
+
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей