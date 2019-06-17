"Была сладкая ночка": Бузова без одежды выяснила отношения с бывшим

Знаменитость начала общаться с прежним ухажером

Ольга Бузова сейчас находится в Италии на свадьбе у друзей. Большую часть времени она проводит в компании своего приятеля и бывшего молодого человека Тимофея Майорова. Телеведущая выкладывает множество нежных снимков с мужчиной и трогательно отзывается о нем, как об "идеальном бывшем".

Похоже, что между ними до сих пор сохраняются теплые отношения. Сама Ольга интригует своих поклонников романтичными фотографиями из бассейна.

"Вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях ?! А в дружбу с бывшим? Пока Вы пишите свои мысли на этот счет, мы продолжаем выяснять отношения",

– подписала снимок Бузова.

Отношения этих двоих начались еще до того, как звезда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. О Тимофее известно, что ему 39 лет, он никогда не был женат и занимается проектирование и строительством финских домов.

Первые отношения с Бузовой у мужчины завязались в 2009 г., через некоторое время Майоров заявил о пропаже автомобиля, а главным свидетелем стала Бузова. Показания пары расходились, а, по слухам, возлюбленный просто хотел получить выплату по страховке. После истории с угоном машины артистка рассталась с ним.

Возобновила отношения с бывшим Ольга прямо во время участия в проекте, где искала себе жениха. Считается, что она даже иногда сбегала от потенциальных мужей, чтобы провести время с Тимофеем.

Сейчас, на свадьбе друзей, Ольга и Тимофей вели себя как пара. Сам мужчина, похоже, тоже доволен возобновлением общения: "Моя…❤", – подписал он снимок с Бузовой.

Поклонники певицы ее выбор одобряют и всячески расхваливают пару, предполагая, что они снова вместе:

"Оля, вы отличная пара!", "Такие красивые", "Думаю, у вас была сладкая ночка", "идеально смотритесь", "Будьте счастлива, Оленька", "Будьте вместе", "Вам суждено быть вместе".