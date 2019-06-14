"Перебрала": Бузова скорчилась на пляже

Артистка расслабилась по полной в теплых краях

Ольга Бузова все еще находится в Турции. Там поющая ведущая не только работает, но и отдыхает. После выступления она отправилась на пляж и от души порезвилась. А то, как это выглядело, показала на снимках, опубликованных в соцсети.

Их получилось несколько. В кадрах певица показана в воде у берега в разных позах лежа.

"Я бы хотела, чтобы меня ласкал ты, но сейчас меня ласкают волны", – написала она под фото. И обратилась к поклонникам с вопросом, какое изображение самое красивое.

В соцсети откликнулись на ее призыв. Но хороших слов в адрес Бузовой оказалось очень мало. Многим увиденное пришлось не по вкусу. Они обсмеяли звезду "Дома-2", не стесняясь в выражениях:

"Такое ощущение, что Оля перебрала немного, никак до дома не доползет", "Русалка с бодуна выползает на берег", "Никакая (с лицом беда, перестаралась... хотела, видимо, показать страсть, а получилась боль в животе, тошнота и прочая побочка", "Вообще смешно, реально как будто живот болит", "Она должна была родиться Олегом, так как женственности в ней нет. Сделала бы сиськи, может на телку похожа бы была, а так на транса смахивает больше", "После ночного крушения", "Дохлая рыба выплыла из моря", "На тюленя чем-то смахивает которого выбросило на берег","Будто головушку напекло и не получается подняться", ""Как селедка тухлая в воде".

Нашлись и такие, кто коснулся интимной темы, затронутой артисткой. Но и те ее не пожалели.

"Все время пытается сексуальное лицо сделать, а получается какое-то глупое выражение", "У меня кошка так жопу задирает, когда кота просит... Как же это глупо и нелепо смотрится", "Что-то похоже это на рекламу-зазывалку ночной бабочки", "Мдааааа, что с человеком делает безнадега,и так и сяк, а никто и ухом не ведет", – резко высказались они.

Через некоторое время певица выложила в соцсети еще и видео с пляжа. На нем Ольга принимает душ и через несколько секунд кричит: "Холодно!".

Злопыхатели и тут не унимались. "Так противно", "Зачем рот так открывать?" , "Не показывайся без косметики на людях", "Смотреть не на что", – разнесли они звезду.

Ранее, прилетев в теплые края, чтобы дать очередной концерт, Бузова призналась, что мечтает об интимном. И показала место, где бы хотела, чтобы у нее был самый долгий поцелуй. До этого она с размахом презентовала новый клип на песню "Водица".