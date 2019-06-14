"Вот это красота": звезды "Дома-2" обнажили горячие тела

Сексуальные девушки открыли купальный сезон

Бывшая участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова наслаждается солнцем в Сочи. Кроме походов в горы и катаний на экстремальных аттракционах, девушка любит продемонстрировать свое тело в откровенном купальнике.

Девушка в голубом наряде выставила все прелести на показ и, похоже, полностью довольна своими формами, а вот подписчики считают вид телезвезды вульгарным.

"Реклама тела", "Фигурка бомба", "Марго красивая ты девка, но деревня из тебя просто прет!", "Ну как же попой-то не повилять в очередной раз", "Похоть так и лезет наружу",

– комментируют подписчики.

Продемонстрировать свое тело рискнула и Виктория Романец. На проекте над девушкой часто смеялись за лишний вес, но после ухода с телешоу красотка серьезно занялась своим телом: начала следить за питанием и регулярно заниматься в зале – результат не заставил себя долго ждать.

Сейчас ягодицы звезды "Дома-2" вызывают зависть у женщин и восхищение у мужчин:

"Умница", "Вы большая молодец", "Вот это тело", "Идеальная", "Лучшая", "Вот это наприседала", "Сногсшибательная красотка", "Попа – персик", "Завидую вам по-доброму".

Ведущая телепроекта не отстает от бывших участниц. Находясь на жарком острове, Юлия Ефременкова предпочитает носить только короткие, обтягивающие наряды и постоянно меняет купальники.

"Самая лучшая умная красивая из всех ведущих", "Потрясающая фигура, так стало гораздо лучше", "Поправилась, но выглядит хорошо", "Отлично выглядишь", "Грудь красивая",

– похвалили комментаторы.

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