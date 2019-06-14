Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ужас": Волочкова "накрыла шпагатом" публику

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина демонстрирует все новые возможности своего тела

В социальные сети попала видеозапись, на которой Анастасию Волочкову поднимают в клетке в небо, а бесстрашная артистка с легкостью исполняет внутри танцевальные трюки. В какой-то момент Волочкова просовывает ноги в решетку – и садится на фирменный шпагат. Все это происходит над головами зрителей, и они по-разному отнеслись к умениям звезды.

"Отлично выступила несмотря на всю критику! Она талант", "Это выступление – достойный ответ критикующим ее неудачникам и завистницам", "Волочкова в клетке накрыла шпагатом!", "Что еще выкинет, лишь бы внимание привлечь", "Нарушение техники безопасности", "Сплошное недоразумение, а не выступление", "Ужас",

оценили номер интернет-пользователи.

Анастасия решила стать циркачкой не просто так, своим выступлением она решила порадовать жителей Анапы. К своему отдельному шоу "Балерина и клоун" звезда начала готовиться заранее, тренируясь под проливным дождем и демонтируя растяжку на всех возможных предметах.

Конечно, выступлений Волочковой не обошлось без скандала: сначала мэр города заявил, что не хочет тратить деньги на представление балерины, а потом к истории еще и знаменитого певца притянули

Фоторепортаж
Королева эпатажа: Волочкова привела поклонников в легкий шок
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей