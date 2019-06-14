"Ужас": Волочкова "накрыла шпагатом" публику

Балерина демонстрирует все новые возможности своего тела

В социальные сети попала видеозапись, на которой Анастасию Волочкову поднимают в клетке в небо, а бесстрашная артистка с легкостью исполняет внутри танцевальные трюки. В какой-то момент Волочкова просовывает ноги в решетку – и садится на фирменный шпагат. Все это происходит над головами зрителей, и они по-разному отнеслись к умениям звезды.

"Отлично выступила несмотря на всю критику! Она талант", "Это выступление – достойный ответ критикующим ее неудачникам и завистницам", "Волочкова в клетке накрыла шпагатом!", "Что еще выкинет, лишь бы внимание привлечь", "Нарушение техники безопасности", "Сплошное недоразумение, а не выступление", "Ужас",

– оценили номер интернет-пользователи.

Анастасия решила стать циркачкой не просто так, своим выступлением она решила порадовать жителей Анапы. К своему отдельному шоу "Балерина и клоун" звезда начала готовиться заранее, тренируясь под проливным дождем и демонтируя растяжку на всех возможных предметах.

Конечно, выступлений Волочковой не обошлось без скандала: сначала мэр города заявил, что не хочет тратить деньги на представление балерины, а потом к истории еще и знаменитого певца притянули.