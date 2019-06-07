Бар и кальян: перекошенная Волочкова развлеклась с циркачами

Уехавшая на гастроли балерина поразила сильно изменившейся внешностью

Великолепная Анастасия отправилась нести культуру в массы.

Репетиции, наконец, завершены – Волочкова уже прибыла в Анапу, где состоится премьера спектакля. Действо на стыке балета и цирка, как пообещала эпатажная танцовщица, будет грандиозным.

По старой традиции Анастасия не дает подписчикам забывать о себе, несмотря на то что мнение их слышать не хочет (комментарии на странице в Instagram по-прежнему недоступны). Судя по сторис и фото в соцсети, Волочкова не только усердно работает, но и вовсю развлекается.

На одном из последних фото она предстала в довольно неожиданном ракурсе – сняв свое перекошенное отражение в кривом зеркале. Позже, дабы передохнуть перед премьерой, балерина вышла прогуляться по набережной, где ее буквально осыпали дарами поклонники. В одном из баров красотке подарили "набор" из кальяна и статуэтки ангела.

Ранее Волочкова показала веселые проводы на гастроли.