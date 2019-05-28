Прилизанная Волочкова показала свои кусты

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Прекрасная Анастасия Волочкова поделилась романтичной фотографией со своими подписчиками.
Одетая в желтую толстовку балерина нежно наклонилась к цветущим веткам сирени.
"И на этом кусте сирени на участке дома распустились гроздья Я посадила всего 4 куста сирени. Но каждый из них совершенен",
– написала Анастасия на своей страничке в Instagram.
На новом снимке Анастасия отказалась от накладных локонов, которыми часто пользуется, чтобы добавить изюминку в свой прекрасный образ. По-видимому, танцовщица решила, что натуральная красота ее волос более соответствует теплому весеннему денечку.
Комментарии к посту Волочкова отключила: по-видимому, балерина не захотела, чтобы ее приподнятое настроение омрачили своими колкими замечаниями недоброжелатели.
От Зеленского ждут решительных действий
Названы условия возвращения России в европейскую организацию