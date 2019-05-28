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Прилизанная Волочкова показала свои кусты

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина раскрыла новую грань таланта

Прекрасная Анастасия Волочкова поделилась романтичной фотографией со своими подписчиками.

Одетая в желтую толстовку балерина нежно наклонилась к цветущим веткам сирени.

"И на этом кусте сирени на участке дома распустились гроздья Я посадила всего 4 куста сирени. Но каждый из них совершенен",  

– написала Анастасия на своей страничке в Instagram. 

На новом снимке Анастасия отказалась от накладных локонов, которыми часто пользуется, чтобы добавить изюминку в свой прекрасный образ. По-видимому, танцовщица решила, что натуральная красота ее волос более соответствует теплому весеннему денечку.

Комментарии к посту Волочкова отключила: по-видимому, балерина не захотела, чтобы ее приподнятое настроение омрачили своими колкими замечаниями недоброжелатели.

Валентина МАЙОРОВА
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