Прилизанная Волочкова показала свои кусты

Балерина раскрыла новую грань таланта

Прекрасная Анастасия Волочкова поделилась романтичной фотографией со своими подписчиками.

Одетая в желтую толстовку балерина нежно наклонилась к цветущим веткам сирени.

"И на этом кусте сирени на участке дома распустились гроздья Я посадила всего 4 куста сирени. Но каждый из них совершенен",

– написала Анастасия на своей страничке в Instagram.

На новом снимке Анастасия отказалась от накладных локонов, которыми часто пользуется, чтобы добавить изюминку в свой прекрасный образ. По-видимому, танцовщица решила, что натуральная красота ее волос более соответствует теплому весеннему денечку.

Комментарии к посту Волочкова отключила: по-видимому, балерина не захотела, чтобы ее приподнятое настроение омрачили своими колкими замечаниями недоброжелатели.