"Это провокация": известного певца втянули в скандал с Волочковой

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Стас Костюшкин был шокирован статьей, в которой его с Анастасией Волочковой объединили в дуэт. По версии одного из СМИ, артист будет выступать с танцовщицей в ее шоу "Балерина и клоун".
Певец заявил, что не имеет никакого отношения к заявленному мероприятию, но с иронией поинтересовался, какая роль отведена ему.
"Простите, в каком спектакле я участвую? "Балерина и кто ......?" Причем я явно не балерина",
– эмоционально высказался Костюшкин.
Подписчики артиста резко прошлись по Волочковой, посчитав, что та просто втягивает их кумира в очередной скандал. Они
"По сравнению с Волочковой, Вы очень даже балерина", "Стас, не связывайтесь с этим существом", "Это провокация, не видитесь", "Опять Волочкова куда-то влезла", "Волочкова вообще успокаивается когда-нибудь?", "Шпагат уже тренируетесь делать?".
Сам певец над ситуацией только посмеялся и вспомнил, когда
ему довелось лично пообщаться с балериной. Вместе они участвовали в шоу "Угадай
мелодию", на кадрах из шоу видно, что Анастасия Волочкова сначала никак не
реагирует на танцы артиста, а потом начинает двигаться вместе с ним.
Анастасия Волочкова действительно решила немного отойти от роли классической балерины и перевоплотиться в циркачку. Для этого на много тренируется, изображая шпагаты в самых неожиданных положениях, учиться передвигаться на ходулях и взаимодействовать с партнерами.
Но удастся ли Волочковой продемонстрировать результат своих трудов пока непонятно. Мэр Анапы, где и должна выступать балерина, считает, что тратить на нее деньги из бюджета недопустимо. Однако балерина своих тренировок не прекратила и по-прежнему продолжает зазывать зрителей на свои выступления.
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