"Это провокация": известного певца втянули в скандал с Волочковой

Цирковое выступление балерины может не состояться

Стас Костюшкин был шокирован статьей, в которой его с Анастасией Волочковой объединили в дуэт. По версии одного из СМИ, артист будет выступать с танцовщицей в ее шоу "Балерина и клоун".

Певец заявил, что не имеет никакого отношения к заявленному мероприятию, но с иронией поинтересовался, какая роль отведена ему.

"Простите, в каком спектакле я участвую? "Балерина и кто ......?" Причем я явно не балерина",

– эмоционально высказался Костюшкин.

Подписчики артиста резко прошлись по Волочковой, посчитав, что та просто втягивает их кумира в очередной скандал. Они

"По сравнению с Волочковой, Вы очень даже балерина", "Стас, не связывайтесь с этим существом", "Это провокация, не видитесь", "Опять Волочкова куда-то влезла", "Волочкова вообще успокаивается когда-нибудь?", "Шпагат уже тренируетесь делать?".

Сам певец над ситуацией только посмеялся и вспомнил, когда ему довелось лично пообщаться с балериной. Вместе они участвовали в шоу "Угадай мелодию", на кадрах из шоу видно, что Анастасия Волочкова сначала никак не реагирует на танцы артиста, а потом начинает двигаться вместе с ним.



Анастасия Волочкова действительно решила немного отойти от роли классической балерины и перевоплотиться в циркачку. Для этого на много тренируется, изображая шпагаты в самых неожиданных положениях, учиться передвигаться на ходулях и взаимодействовать с партнерами.

Но удастся ли Волочковой продемонстрировать результат своих трудов пока непонятно. Мэр Анапы, где и должна выступать балерина, считает, что тратить на нее деньги из бюджета недопустимо. Однако балерина своих тренировок не прекратила и по-прежнему продолжает зазывать зрителей на свои выступления.