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"Старухой стала": звезду "Дома-2" обругали за пышные формы

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
У девушки нашли "животик"

Ольга Рапунцель, как одна из самых ярких участниц "Дома-2", привлекает к себе немало внимания со стороны общественности. Так и свежий снимок звезды экрана в Instagram пользователи Сети не обошли стороной и посоветовали ей сбросить несколько лишних килограммов.

"Боже, это кайф. Вы даже не представляете, насколько я счастлива побывать в этом месте, но я все понимаю, хорошего понемногу. На отдыхе дни летят здесь незаметно и скоро мы мчим в Москву, к вам мои любимые телезрители",

– обратилась девушка к своим поклонникам из Турции, пожелав им хорошего настроения.

Недоброжелатели, глядя на снимок, пришли к выводу, что у Рапунцель есть "животик" и слишком большие ягодицы.

"Животик не хилый такой", "Толстожопая", "Фигуры нет вообще. Старухой стала. И мне кажется она не рожала", "Ещё одна без груди, но с попой. Как Бузова", "Что за живот в панталонах?" – раскритиковали девушку злопыхатели.

Впрочем, таких оказалось меньшинство. Подписчики Ольги расхваливали ее стройную фигуру. Поклонники уверены, что она прекрасно выглядит. Тем более что она год назад стала мамой, но быстро пришла в форму.

Рапунцель не привыкать к негативным отзывам о себе. Так пользователи Сети, сравнивая девушку с Ольгой Орловой, сочли, что та "великан" по сравнению с миниатюрной телеведущей. 

Полина ИВАНОВА
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