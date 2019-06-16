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"Сын не увидит?": Водонаева оголила грудь

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
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36-летняя Алена мотивирует девушек следить за собой и заводит парней.

Водонаева похвасталась роскошной фигурой, снявшись в одном белоснежном пиджаке, наброшенном на голое тело.

"…желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение…" – написала красотка.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Сексуальный образ бывшей участницы телестройки не оставил поклонников равнодушными. Великолепной формой восхитились как дамы, так и мужчины. Некоторые отметили, что самой Водонаевой уж точно не нужно больше худеть, другие призвали ее обнажиться полностью и не томить (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Просто офигенная фотка", "Что уж рубашку нацепила, сними", "Сын..не увидит...?????!!!!" "Алёнка, покажи сосцы, ты прелесть...пока молодая, пользуйся", "Самая красивая кошечка", "Куда вы всё худеете?" "Красивая и очень сексуальная",

– отметили комментаторы.

Ранее Водонаева раскрыла фанатам правду о разводе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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