"Сын не увидит?": Водонаева оголила грудь

Нибиру
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36-летняя Алена мотивирует девушек следить за собой и заводит парней.
Водонаева похвасталась роскошной фигурой, снявшись в одном белоснежном пиджаке, наброшенном на голое тело.
"…желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение…" – написала красотка.
Сексуальный образ бывшей участницы телестройки не оставил поклонников равнодушными. Великолепной формой восхитились как дамы, так и мужчины. Некоторые отметили, что самой Водонаевой уж точно не нужно больше худеть, другие призвали ее обнажиться полностью и не томить (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Просто офигенная фотка", "Что уж рубашку нацепила, сними", "Сын..не увидит...?????!!!!" "Алёнка, покажи сосцы, ты прелесть...пока молодая, пользуйся", "Самая красивая кошечка", "Куда вы всё худеете?" "Красивая и очень сексуальная",
– отметили комментаторы.
Ранее Водонаева раскрыла фанатам правду о разводе.
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