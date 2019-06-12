Звезда призналась, что музыкант не оправдал ее ожиданий за полтора года совместной жизни

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева призналась, что планирует развестись со своим мужем Алексеем Косинусом.

Пара была в отношениях полтора года. Но, по словам звезды, супруг не оправдал ее ожиданий.

"Это получился такой юношеский брак. По идее он должен был случиться в 18 лет, но вот у меня получился в 34 года. Но так бывает. У меня вообще есть знакомая, которая безумно влюбилась в мужчину, а развелась с ним спустя месяц", -– объяснила она во время "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Водонаева отметила, что "устала быть сильной" в браке и ей не хотелось одной обеспечивать семью.

"Весь груз ответственности я тащила только на себе. Я просто устала быть сильной. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас все было наоборот", -– вспомнила красавица.

Впрочем, как рассказала Водонаева, развод они с супругом пока еще не оформили и сейчас находятся "в прекрасных отношениях".

Ранее экс-звезда "Дома-2" ошеломила поклонников, когда разделась на улице. Кроме того, Водонаева похвалилась сексуальными обновками в магазине.



