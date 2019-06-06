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"Больше секса": Водонаева засветила грудь в магазине

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Бывшая участница "Дома-2" похвалилась сексуальными обновками

Алена Водонаева поделилась с подписчиками подробностями своего посещения магазина нижнего белья. Красотка легко сбросила одежду в присутствии нескольких человек и покрасовалась пышным бюстом в полупрозрачных бюстгальтерах.

Телезвезда призналась, что всегда носит только черное белье, но готова попробовать и нежные оттенки.

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

В жизни сексуальной красавицы происходят большие перемены. Водонаева рассказала, что в июне поедете в Санкт-Петербург, чтобы развестись с супругом, с котором она не живет уже несколько месяцев, и забрать из его квартиры свои вещи. Подписчикам, которые осудили бывшую звезду "Дома-2" за раздел имущества, она ответила жестко.

"Почему я должна ее оставлять? Мной приобретенную мебель. На меня ничего не сыпется с небес и все, что у меня есть это мои личные ресурсы, мое время и мои деньги. <…> Для любого нормального мужчины унизительной должна быть ситуация, когда ему что-то достаётся от жены",

– считает Водонаева.

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Один из источников заработка Алены – литературный труд. После успеха первой книги, девушка намерена написать вторую. С темой своего творение телезвезда пока не определилась, подписчики уверены, что она смогла бы написать книгу обо всем.

"О детях и взаимоотношениями между родителями", "Как развестись, сохранив хорошие отношения", "Напишите о своих отношениях, романах, переключениях...", "Больше секса", "А мне бы хотелось книгу, об опыте с мужчинами",

– поделились своими пожеланиями комментаторы.

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

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Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
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Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА
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