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Звезду "Дома-2" обманул турок

Ксения Бородина. Фото:instagram.com/borodylia
Знаменитости пришлось побороться за еду

Телеведущая Ксения Бородина попалась на удочку турецких мороженщиков. На видео, опубликованном в ее Instagram, показано, что девушка просто захотела купить десерт, но не тут-то было: продавец начал играть с красоткой и не отдавал ей лакомство.

Звезда телепроекта эмоционально реагировала на происходящее, но мороженое получила не сразу. Турок еще несколько раз обманывал ее, вырывая рожок прямо из рук.

Подписчики Бородиной были удивлены ее терпением и посоветовали в следующий раз также долго не отдавать продавцу деньги:

"А потом вы также с деньгами за мороженое", "Вот это выдержка у вас", "Как не стыдно издеваться над красивыми русскими девочками!", "Меня одну раздражает эта их дебильная традиция "дразнить мороженкой", "Ксения, вы очень терпеливая", "Так классно они продают".

Пока Ксения Бородина отдыхает вместе с семьей в Турции, ее коллеги времени не теряют: Ольга Орлова свела с ума молодого коллегу своим откровенным платьем, а Ольга Бузова представила новую песню.

Премьера не обошлась без скандала: певицу обвиняют в плагиате известного клипа американской звезды, а ее вокал и внешние данные жестко обсмеяли. Тем не менее за несколько дней ролик посмотрели почти три миллиона человек. 

Дарья ПЕТРОВА
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