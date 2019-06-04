"Афродизиак": ведущая "Дома-2" соблазнила молодого коллегу

Все мысли мужчины занимает телезвезда

Влад Кадони признался, что сексуальность Ольги Орловой мешает всему съемочному процессу. Вместе с красоткой он пытался вести телешоу, но в какой-то момент понял, что смотрит только на нее. Всему виной соблазнительный наряд теледивы.

"Хочу пожаловаться. Орлова надела платье белое, вырез – мама не горюй. Ноги, там такие ноги. Я все шоу пытаюсь сосредоточиться на проблемах ребят, но не могу. Ноги, вырез, бархатная кожа – невообразимо, просто афродизиак",

– пожаловался Влад Кадони.

Ведущий "Дома-2" видит только один выход из сложившийся ситуации – запретить Орловой быть сексуальной в рабочее время.

Такое бурное описание взбудоражило подписчиков Кадони, Ольга решила поделиться снимком в том соблазнительном наряде, правда, откровенного выреза на фото не видать.

"Кадони разрекламировал белое платье с разрезом, я аж зашла посмотреть на него, красивое", "Какая красивая, стройная и прекрасная", "Очень красивое платье! Подчеркивает идеальную фигуру", "Как всегда хороша",

– похвалили красотку.

Пользователи не всегда так благосклонны к Ольге Орловой. На одном из последних снимков ее обзывали дворняжкой и просили убрать с проекта. А вот Влад Кадони не впервые так нежно отзывается о коллеге: в прошлый раз, когда Орлова положила на него свои ноги, поклонники заподозрили, что между ними есть любовные отношения.