"Оденемся лисичками": ведущая "Дома-2" предложила пикантные услуги

Экс-солистки "Блестящих" возбудили мужчин

Ольга Орлова снялась с Анной Семенович. Красотки, обнявшись, сидят за столом с угощениями и улыбаются.

Звезда скандальной телестройки одета скромно – на ней светлое платье с коротким рукавом. А ее подруга не упустила возможности блеснуть своей самой заметной прелестью: у наряда блондинки глубокий вырез на груди.

"Оденемся лисичками и медсестричками. Дорого", – иронично подписала кадр звезда "Дома-2". И добавила "телефон для связи".

В соцсети откликнулись слишком бурно. Только мнения поклонников разошлись.

Одни расхваливали артисток на все лады:

"Класное фото, обе красотки", "Вы как будто повернули время вспять. Сейчас выглядите шикарнее, чем тогда. Потрясающе молоды и красивы!", "Шикарные", "Вы уже как лисички и медсестрички", "Вот она, женская дружба!", "Девчонки, вы огонь", "Какие хорошенькие лисички", "Сногсшибательные", "Одна принцесса маленькая любимая, а рядом вторая", "Клевые девооочки".

Орловой при этом досталось больше комплиментов. "Самая красивая на свете", "Ольга.....я всем говорю – супер женщина...", "Нежная Ольга. Хрупкая", "Класс!", – написали ей.

Другие высмеяли Анну, которую к тому же не все узнали ("Это Семенович????"), указывая на недостатки ее внешности: "Семенович переборщила на самом деле, старое заплывшее лицо, полное тело", "На фоне Оли прям гром-баба", "В Вашем случае фотошоп – это спасение".

Не оставили без внимания и слова под снимком. "Да, старая лисичка", "Отличное чувство юмора у вас, девчонки", – отметили фанаты.

Мужчины, назвав заявление артисток смелым, отметили, что записали номер телефона, заинтересовались и поделились желаниями: "А дорого – это сколько?", "Начинаю копить деньги, годам к 80, может, и наберу всю сумму для таких медсестричек".

Ольга не в первый раз вызывает такую реакцию. На днях один из ведущих "Дома-2" заявил, что сексуальность Ольги Орловой мешает всему съемочному процессу. Он пожаловался, что смотрит только на нее и справнил вид женщины с афродизиаком.

В последнее время Орлову часто ругают. То, назвав "дворняжкой", предлагают выгнать с проекта. То набрасываются на нее с упреками из-за вида жилища. То находят странности в ее фигуре, отметив, что грудь не по размеру.