Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Оденемся лисичками": ведущая "Дома-2" предложила пикантные услуги

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистки "Блестящих" возбудили мужчин

Ольга Орлова снялась с Анной Семенович. Красотки, обнявшись, сидят за столом с угощениями и улыбаются.

Звезда скандальной телестройки одета скромно – на ней светлое платье с коротким рукавом. А ее подруга не упустила возможности блеснуть своей самой заметной прелестью: у наряда блондинки глубокий вырез на груди.

"Оденемся лисичками и медсестричками. Дорого", – иронично подписала кадр звезда "Дома-2". И добавила "телефон для связи". 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

В соцсети откликнулись слишком бурно. Только мнения поклонников разошлись.

Одни расхваливали артисток на все лады:

"Класное фото, обе красотки", "Вы как будто повернули время вспять. Сейчас выглядите шикарнее, чем тогда. Потрясающе молоды и красивы!", "Шикарные", "Вы уже как лисички и медсестрички", "Вот она, женская дружба!", "Девчонки, вы огонь", "Какие хорошенькие лисички", "Сногсшибательные", "Одна принцесса маленькая любимая, а рядом вторая",  "Клевые девооочки".     

Орловой при этом досталось больше комплиментов. "Самая красивая на свете", "Ольга.....я всем говорю – супер женщина...", "Нежная Ольга. Хрупкая", "Класс!", – написали ей.

Другие высмеяли Анну, которую к тому же не все узнали ("Это Семенович????"), указывая на недостатки ее внешности: "Семенович переборщила на самом деле, старое заплывшее лицо, полное тело", "На фоне Оли прям гром-баба", "В Вашем случае фотошоп – это спасение". 

Не оставили без внимания и слова под снимком. "Да, старая лисичка", "Отличное чувство юмора у вас, девчонки", – отметили фанаты.  

Мужчины, назвав заявление артисток смелым, отметили, что записали номер телефона, заинтересовались и поделились желаниями: "А дорого – это сколько?", "Начинаю копить деньги, годам к 80, может, и наберу всю сумму для таких медсестричек".

Ольга не в первый раз вызывает такую реакцию. На днях один из ведущих "Дома-2" заявил, что сексуальность Ольги Орловой мешает всему съемочному процессу. Он пожаловался, что смотрит только на нее и справнил вид женщины с афродизиаком.  

В последнее время Орлову часто ругают. То, назвав "дворняжкой", предлагают выгнать с проекта. То набрасываются на нее с упреками из-за вида жилища. То находят странности в ее фигуре, отметив, что грудь не по размеру.

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Украинец устроил в эфире омерзительную сцену из-за Донбасса

Неприличный жест и оскорбления возмутили ведущих и зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей