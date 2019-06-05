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Беременная звезда "Дома-2" превратилась в городскую сумасшедшую

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Бывшая участница скандального проекта постоянно подвергается нападкам в Сети

Александра Артемова встретила на телепроекте "Дом-2" своего мужа, а теперь находится в ожидании малыша. Своими переживаниями и рассуждениями 24-летняя девушка активно делится в социальных сетях. Например, просила подписчиц помочь ей выбрать коляску. Однако пользователи только посмеялись над беременной Артемовой из-за странного вида.

"Будучи беременной остаюсь в тренде",

– написала Александра, намекая на свою модную обувь.

Кожаные сапоги и платье, похожее на халат, вызвало бурную реакцию комментаторов.

"Ты валенки одень, теплее будет", "Не жарко в сапожках?", "Почему шубу не надеть еще?", "Мне одной кажется, что это выглядит как халат?", "Клоун", "Бабушкин халат напялила", "Превращается в городскую сумасшедшую", "В халате и ботинках. Ужас", "Под шапокляк косишь что ли?", "Как бабка",

– раскритиковали пользователи.

Воздержаться от ответа вспыльчивая звезда "Дома-2" не смогла и ответила всем злопыхателям, что отлично чувствует себя в такой обуви. Беременность девушки протекает неспокойно: она регулярно жалуется на лишний вес и плохое отношение к ней других людей.

Например, в парфюмерном магазине Артемову довела до слез продавец.

"Продавец снова повторила, что мне не подходят эти духи в моем положении. Мне так стало не приятно, честно. Я не спрашивала, во-первых, во-вторых зачем говорить о моем положении,

– написала Александра, добавив, что из магазина убежала в слезах.

Дарья ПЕТРОВА
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