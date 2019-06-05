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Боня рассказала о беременности

Виктории Боне. Фото: instagram.com/victoriabonya
Звезда ответила любителям посудачить о ее жизни

Виктории Боне, похоже, надоели разговоры о ее интересном положении. Не выдержав пытки вопросами по этому поводу, которую устроили ее родным и близким, она решила высказаться под свежим фото в Instagram. Поклонники отнеслись к признанию звезды по-разному.

На снимке модель и телеведущая показана на берегу. На ней почти прозрачное платье, под которым совсем не заметен животик.

"Я НЕ БЕРЕМЕННА!" – объявила бывшая участница "Дома-2". И, добавив благодарность за поздравления, а также отметив, что "они совсем некстати", попросила не вводить "людей в заблуждение". 

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

В соцсети не оставили пост без внимания и тут же откликнулись. Были те, кто не поверил словам модели. Кто-то спросил, "где живот торчит", на что Виктория ответила: "Вроде нигде. Еще две недели назад писали, что очень худая". Однако и это не помогло.

"Ну так от токсикоза похудела, видно",

– не унимались подписчики. Фанаты бросились на защиту.

Они поддержали Боню: "Где это они усмотрели живот?! Вы в последнее время как спичка!", "Ну ведь же только фестиваль в Каннах закончился, ну все же видели Вику в красивых платьях с осиной талией!!! При чем тут разговоры о беременности... Как всегда, кто-то один сказал – и пошли слухи...",  "Какой кошмар... Как можно наводить такую панику. Удачи и терпения Вам"  

Некоторые сожалели, что слухи не подтвердились. "А было бы здорово", – написал один такой.

В некоторых СМИ на днях сообщили, будто Виктория ждет ребенка. Поклонники тут же стали разглядывать ее новые фото в соцсети и даже успели поздравить любимицу с грядущим пополнением. Только знаменитость, как видно, этой радости не разделила.

Возможно, красотка пока не хочет второго ребенка из-за пережитого с Алексом Смерфитом, от которого родила дочь, предполагает "ВладТайм". Как рассказала теледива, в том союзе не сбылись ее мечты о большой и дружной семье. После расставания с сыном миллиардера Боне не удалось наладить с ним хорошие отношения, и она воспитывает наследницу одна. 

По словам Виктории, она решила сделать карьеру дизайнера. Почти готова к выходу ее новая авторская коллекция одежды, часть платьев из которой она уже демонстрировала.

Звезда не отказывает себе в удовольствии блеснуть не только нарядами.  На Каннском кинофестивале ее помпезный выход сразил всех наповал. Ранее модель покорила многих в платье с декольте, а до этого показала "нежную откровенность" и, изнывая от боли, оголилась.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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