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"Жилистая такая": Боня обнажила филейную часть

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость назвали эталоном русской красавицы

Виктория Боня регулярно публикует в Instagram провокационные фото, о которых в Сети говорят не меньше, чем о мини-бикини Анастасии Волочковой. Очередной свежий снимок звезды, на котором она продемонстрировала эффектную грудь в кроп-топе, как всегда свел с ума ее подписчиков.  

Боня активно развивает свой бренд одежды, но не забывает радовать фанатов новыми постами, в которых показывает свои модные наряды и рассказывает о том, что происходит в ее жизни. Однако каждый раз большинство фолловеров принимаются обсуждать и хвалить не достижения красавицы, а ее точеную фигуру. Этот раз не стал исключением – она буквально околдовала интернет-пользователей опасным декольте.  

"Суперсексуально, очень красиво и женственно", "Ну куда, куда смотрит Голливуд!", "Безупречна", "Эталон русской красавицы", "Грудь красивая", "Чудо-женщина!", "Богиня красоты!", "Пусть все женщины вам завидуют", – прокомментировали кадр поклонники звезды.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Впрочем, снимок в очередной раз навел некоторых фолловеров на мысль о том, что Боня обращалась к пластическим хирургам, чтобы добиться такого роскошного бюста.

"Грудь сделала?", "Вика, у тебя импланты какого размера?", "Если бы не тень между грудью (какая-то странная светом тень), то было бы идеально", – отметили подписчики телеведущей, которая не стала отвечать на подобные высказывания о себе. 

Полина ИВАНОВА
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