"Тетя престарелая": Боня взбесила россиян

Подписчики уверены, что телеведущая не может чему-то полезному научить других девушек

Виктория Боня успевает заниматься сразу несколькими проектами одновременно. Так, сейчас экс-звезда "Дома-2" развивает свой бренд одежды. А теперь она собирается рассказать россиянкам "об искусстве, как быть женщиной". Однако идея знаменитости провести такой мастер-класс вызвала гнев пользователей Сети.

О своих планах провести мотивационный семинар в Москве Боня рассказала на своей странице в Instagram. Под постом экс-участницы знаменитой телестройки разразилась бурная дискуссия о том, чему она может научить других женщин.

"Тётя престарелая, ты бы лучше провела честный семинар по поводу накрутки подписчиков и лайков, да рассказала бы зачем ты это делаешь и для чего!", "И кто идет? Кому некуда свои деньги девать?", "Докатились!!! Боня семинар ведет!", "Предоставим такие семинары вести профессиональным психологам", – возмущаются фолловеры Бони.

Впрочем, поклонники, наоборот, обрадовались, узнав, что телеведущая готова поделиться собственным опытом и знаниями. Ведь с тем, что Боня – эффектная женщина, которой восхищаются тысячи мужчин, поспорить сложно. Многие посоветовали ей провести семинары в других городах России и даже на Украине и в Белоруссии.

"Виктория, как здорово, что вы делитесь своими знаниями и мудростью!" – приободрила Боню ее фанатка.

Некоторые подписчики звезды пришли к выводу, что подобный мастер-класс не нужен, потому что каждая девушка – индивидуальная личность, которая вне зависимости от обстоятельств остается женщиной всегда, а "по шаблону жить было бы скучно и как-то неестественно", подчеркнула одна из поклонниц знаменитости.