"Вышла замуж?": Боня красуется в белом платье

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня жила с сыном миллионера Александром Смерфитом несколько лет, успела родить от него дочь, но заветного кольца так и не дождалась.
А теперь она заинтриговала поклонников фотографией в длинном белом платье. Некоторые подписчики предположили, что наряд вполне может быть подвенечным.
"Платье просто обалдеть", "Голубка белая!!!", "Белая лебедь!", "Невероятно, как невеста", "Вика вышла замуж? Счастья тебе", "Викуля, а в кого ты влюблена? Расскажи нам! Ты заслуживаешь счастья и любви",
– пишут пользователи.
Самое интересное сравнение нашел один из мужчин: "Великие слова прекрасно символизирует это безупречное платье в цвет кумыса, Вика, ты божественна как шурпа из барашка!"
Сама Боня вопросы о возможном бракосочетании не комментирует, но дает понять, что в личной жизни у нее все в порядке.
"Есть ощущение, что ты подарил мне крылья, взамен хочу подарить тебе целую вселенную чистой и бескорыстной любви",
– интригует Виктория.
Возможно на этот раз отношения 39-летней телезвезды закончатся счастливым браком.
Россиян обозвали "проходимцами"