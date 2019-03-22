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"Вышла замуж?": Боня красуется в белом платье

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики восхищены нарядом Виктории

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня жила с сыном миллионера Александром Смерфитом несколько лет, успела родить от него дочь, но заветного кольца так и не дождалась.

А теперь она заинтриговала поклонников фотографией в длинном белом платье. Некоторые подписчики предположили, что наряд вполне может быть подвенечным.

"Платье просто обалдеть", "Голубка белая!!!", "Белая лебедь!", "Невероятно, как невеста", "Вика вышла замуж? Счастья тебе", "Викуля, а в кого ты влюблена? Расскажи нам! Ты заслуживаешь счастья и любви",

– пишут пользователи.

Самое интересное сравнение нашел один из мужчин: "Великие слова прекрасно символизирует это безупречное платье в цвет кумыса, Вика, ты божественна как шурпа из барашка!"

Сама Боня вопросы о возможном бракосочетании не комментирует, но дает понять, что в личной жизни у нее все в порядке.

"Есть ощущение, что ты подарил мне крылья, взамен хочу подарить тебе целую вселенную чистой и бескорыстной любви",

– интригует Виктория.

Возможно на этот раз отношения 39-летней телезвезды закончатся счастливым браком. 

Дарья ПЕТРОВА
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