"Вышла замуж?": Боня красуется в белом платье

Подписчики восхищены нарядом Виктории

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня жила с сыном миллионера Александром Смерфитом несколько лет, успела родить от него дочь, но заветного кольца так и не дождалась.

А теперь она заинтриговала поклонников фотографией в длинном белом платье. Некоторые подписчики предположили, что наряд вполне может быть подвенечным.

"Платье просто обалдеть", "Голубка белая!!!", "Белая лебедь!", "Невероятно, как невеста", "Вика вышла замуж? Счастья тебе", "Викуля, а в кого ты влюблена? Расскажи нам! Ты заслуживаешь счастья и любви",

– пишут пользователи.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 21 Мар 2019 в 2:20 PDT

Самое интересное сравнение нашел один из мужчин: "Великие слова прекрасно символизирует это безупречное платье в цвет кумыса, Вика, ты божественна как шурпа из барашка!"

Сама Боня вопросы о возможном бракосочетании не комментирует, но дает понять, что в личной жизни у нее все в порядке.

"Есть ощущение, что ты подарил мне крылья, взамен хочу подарить тебе целую вселенную чистой и бескорыстной любви",

– интригует Виктория.

Возможно на этот раз отношения 39-летней телезвезды закончатся счастливым браком.