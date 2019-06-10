"Точно запомнится": звезда "Дома-2" намекнула коллеге на постель

Ведущий телепроекта прокомментировал сексуальный выход красотки

Влад Кадони оценил наряд Ольги Бузовой, в котором она выступала на одном из концертов. Для своего номера певица выбрала белый наряд со стразами, который обнажал ее ягодицы.

Коллега знаменитости считает, что костюм больше похож на нижнее белье, а своим внешним видом Бузова явно намекает на постель.

"Здесь история не про актуальные тенденции, а про сценические образы. Ассоциаций с нижним бельем можно было бы избежать, выбрав другой цвет. В данном случае белый непрозрачно намекает на постель. Не особо пристойно, но точно запомнится, коллега",

– высказался Кадони изданию StarHit.

Ведущий уже не раз делился эмоциями, вызванными внешностью сексуальных коллег по "Дому-2". В прошлый раз он страстно рассказывал об Ольге Орловой. Вырез на ее платье едва не сорвал съемку, так как все внимание Кадони было приковано только к бархатной коже красотки.

А вот эффектное появление Бузовой на премии "Муз-ТВ" мужчина пока не прокомментировал. На красной ковровой дорожке знаменитость предстала в образе восточной красавицы: золотистый наряд, множество украшений, актеры, изображающие слуг, и верблюды. Без всяких сомнений, выход звезды "Дома-2" был самым эффектным.

Яркий костюм артистки кое-кому понравился, а вот об эксплуатации животных подписчики высказались жестко:

"В то время как все мировые звезды выступают против эксплуатации животных ради развлечений, это недозвезда приперлась на верблюдах", "Бедные верблюды на жаре, не стыдно ли?", "Чокнутая, крышу от жары снесло".

Позже телеведущая пошла еще дальше – встала на колени перед фанатами, сделав свой фирменный жест.